Министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к протестующим
- 25.04.2018, 12:22
Грачья Ростомян присоединился к акциям неповиновения.
Министр спорта и по делам молодежи в Армении Грачья Ростомян подал в отставку, сообщает «Эхо Москвы».
Он заявил, что поддерживает призыв лидера партии «Процветающая Армения» о всенародной мобилизации. Эта партия, которая является крупнейшей в стране оппозиционной силой, сегодня поддержала сторонников лидера демонстранты Никола Пашиняна.
В Ереване сегодня возобновились протесты после того, как переговоры о мирной передаче власти с правительством, были сорваны.