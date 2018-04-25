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Министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к протестующим

  • 25.04.2018, 12:22
Фото: photolure.am

Грачья Ростомян присоединился к акциям неповиновения.

Министр спорта и по делам молодежи в Армении Грачья Ростомян подал в отставку, сообщает «Эхо Москвы».

Он заявил, что поддерживает призыв лидера партии «Процветающая Армения» о всенародной мобилизации. Эта партия, которая является крупнейшей в стране оппозиционной силой, сегодня поддержала сторонников лидера демонстранты Никола Пашиняна.

В Ереване сегодня возобновились протесты после того, как переговоры о мирной передаче власти с правительством, были сорваны.


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