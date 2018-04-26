В Китае пес управлял фургоном 26.04.2018, 10:42

иллюстрационное фото

Хозяин оставил своего питомца в машине с работающим двигателем.

Необычная авария произошла в городе Тайчжоу на востоке Китая. В магазин, где продавали мобильные телефоны, влетел небольшой грузовик. Когда сотрудники пришли в себя, то увидели в кабине четвероногого водителя, сообщает vokrugsveta.ua.

Как выяснилось впоследствии, хозяин оставил своего любимца в машине с работающим двигателем. Собака случайно нажал на газ и протаранил витрину.

В результате происшествия никто не пострадал. Хозяину фургона пришлось возместить ущерб магазину.