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В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены драгоценные металлы

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  • 26.04.2018, 11:26
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В каждом из вулканов найдено золото и серебро.

В Азербайджане в грязевых вулканах впервые обнаружены золото, серебро, железо, медь, титан и новые минералы, образовавшиеся естественным путем, сообщает информагентство Trend.

Об этом рассказал профессор Адиль Алиев из Национальной академии наук Азербайджана. По его словам, в течение последних двух лет совместно с украинскими специалистами ведется работа по изучению грязевых вулканов Азербайджана. В результате проведенных исследований получены весьма успешные результаты.

"В каждом из вулканов обнаружены образовавшиеся естественным путем компоненты, содержащие в различном количестве золото, серебро и другие драгоценные металлы", - сказал он.

По словам Адиля Алиева, содержание драгоценных металлов в грязевых вулканах варьирует в пределах 20-60 микрон. Профессор отметил, что данное исследование стало уникальным не только для Азербайджана, но и для всего научного мира.


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