Спецслужбы США составляют досье на Ким Чен Ына 26.04.2018, 11:32

Ким Чен Ын

«Портрет» диктатора должен облегчить Трампу переговоры с ним.

Эксперты американской разведки пытаются составить портрет Ким Чен Ына для президента США Дональда Трампа в преддверии их встречи, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, американские разведчики столкнулись с большими трудностями, так как о лидере КНДР почти ничего не известно.

Для американских президентов традиционно составляются досье на иностранных лидеров. По словам пожелавшего остаться неизвестным чиновника, аналитики собирают все доступную информацию о Ким Чен Ыне. В частности, они опираются на впечатления директора ЦРУ Майка Помпео, который, как оказывается, уже виделся с Ким Чен Ыном. Ранее сообщалось лишь о том, что Помпео посещал Пхеньян в рамках подготовки встречи лидеров США и Северной Кореи.

По словам источника Reuters, Помпео описал Ким Чен Ына как «умного парня, который заранее готовится» к встречам. Досье будет также основываться на рассказах людей, ранее встречавшихся с Ким Чен Ыном, включая звезду NBA Денниса Родмана, бывших одноклассников северокорейского лидера по швейцарской школе и послов Южной Кореи, добавил другой собеседник агентства.

В секретном документе будут описаны поведение, мотивы, личность и стиль управления Ким Чен Ына. Все это должно помочь Трампу и его советникам разработать стиль переговоров. Другой сложностью для разведчиков источник Reuters называет нетерпеливость Трампа на длительных брифингах. В связи с этим они решают, какую именно информацию предоставить президенту и как убедить его не основываться только на инстинктах.

Представитель Белого дома отказался раскрывать детали подготовки к первой встрече лидеров США и Северной Кореи. «Идет огромная правительственная работа, направленная на подготовку к саммиту», — сказал он.

Сбор информации о лидере КНДР осложняют нехватка агентов на местах и сложности ведения кибер-шпионажа, так как там люди почти не пользуются интернетом, рассказал агентству знакомый с ситуацией источник.

Пока в американской разведке считают Ким Чен Ына «рациональным деятелем», а не «эксцентриком». Целью лидера КНДР источники Reuters называют сохранение режима и династии. Он достаточно безжалостен, чтобы убивать родственников, но теперь чувствует себя уверенно и ставит на встречу с Трампом, уверены они.

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына должны пройти в мае или июне. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон требует от Пхеньяна полной ликвидации ядерного потенциала, а в обмен сулит снятие экономических санкций. Лидер КНДР уже приостановил проведение ядерных испытаний.