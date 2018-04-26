На ремонт «овального зала» Лукашенко пойдет $2,5 миллиона 4 26.04.2018, 15:59

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Фото: ТАСС

«Палаточникам» могут провести Wi-Fi.

Все работы обойдутся бюджету в пять миллионов рублей. Главным подрядчиком работ является Главное хозяйственное управление администрации Лукашенко.

В зале уже начались работы по демонтажу оборудования.

— Совершенно будут новые столы, новые стулья и новая система голосования. Оборудование будет стоять все либо бельгийское, либо немецкое — в зависимости от того, какая компания выиграет конкурс на поставку. На стенах панели будут меняться. Мрамор, который есть в зале, будет мыться и натираться, чтобы вид хороший был. Будут установлены два экрана там, где сейчас маленькие висят — 2,5 на 2 метра. На них будет выводиться вся информация: не только о том, что на данный момент происходит, но и что запланировано на будущее, — сообщили Еврорадио в ГГУ.

Согласно проекту в зале сделают специальные места для журналистов. Кроме этого, возможно, появится Wi-Fi.

— Разместят вас отдельно — все журналисты будут сидеть сверху на «веранде». Там будет сурдоперевод, все необходимое для радиожурналистов будет.