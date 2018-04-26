Как выглядит чернобыльская зона сейчас 26.04.2018, 16:22

Большой фоторепортаж из зоны отселения.

Фотокорреспондент belsat.eu побывал в зоне отселения. Как выглядят эти места через 32 года после аварии на ЧАЭС.

Люди жили на территории деревни Оревичи Хойникского района Гомельской области еще с эпохи Неолита. Об этом свидетельствуют находки из археологических раскопок. После аварии на ЧАЭС в деревню без специального разрешения попасть можно только раз в год на Радуницу.

Деревня Оревичи находится на живописном берегу богатой рыбой реки, всего в 25 км от «города-призрака» Припяти.

После Чернобыльской трагедии жителей деревни Оревичи выселили в один день — 5 мая 1986 года. Людям приказали взять с собой только документы и ценности. Для жителей выселение стало шокирующей драмой. Некоторые из них не могли выдержать и заканчивали жизнь самоубийством или быстро умирали от болезней сердца.

В 60-е гг. деревня насчитывала около тысячи жителей и имела свою школу, дом культуры, контору, магазин, колхозы «Коммунар» и «Победа социализма».

Около барельефа Ленина показания дозиметров превышали разрешенную норму в 6 раз, а на кладбище — в 8.

Оревицких школьников учили гордиться родными местами и их героями. Например, не все знают, что под Оревичами на Припяти в годы Второй Мировой войны под руководством Сидора Ковпака была уничтожена фашистская флотилия из 14-ти кораблей. На местных холмах позже установили памятник.

Сейчас местная Оревицкая школа превратилась в некое подобие радиоактивного музея, где время коммунистической идеологии воспитания молодежи навсегда остановилось.

Вера в научный прогресс, который вместе с самоотверженным трудом в коммунистическом равенстве приведет к полной победе социализма, существенно пошатнулось у жителей деревни Оревичи после последствий халатности на ЧАЭС.

Изображения великих вождей народов в «радиоактивном» распаде в школе отселенной деревни Оревичи.

Некоторые из бывших жителей Оревичей посещают на Радуницу свою школу вместе с детьми, чтобы вспомнить свое прошлое и даже находят свои тетрадки.

Флаг коммунистической страны, брошенный во время стремительной эвакуации.

Сын одного из жителей Оревичей в заброшенной школе.

Остатки агитационной веры в победу пролетариата над капиталистами.

От взрывов на ЧАЭС 26-го апреля до экстренного выселения деревни Оревичи прошло 9 дней. Все это время местные жители и их дети оставались в деревне, пили молоко из загрязненных земель и вдыхали сверхдозы радиации.

До Чернобыльской катастрофы в Оревичах и соседних деревнях не было зарегистрировано ни одного случая рака щитовидной железы, а после — огромное количество.

Несмотря на официальные запреты и высокий радиационный фон, зона ежегодно привлекает сталкеров, фотографов, браконьеров и мародеров. Путешествия в зоне опасны и из-за большого количества волков и других диких животных, которые в зоне чувствуют себя полными хозяевами.

Агитационные плакаты с отцом советского коммунизма и героями-юношами Чернобыль превратил в произведения постапокалиптического искусства.

Как и другие отселенные деревни Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов деревня Оревичи входит в состав Полесского радиационно-экологического заповедника, но большинство людей называют его просто зоной отселения.

Советская молодежь помогает собирать «богатый чернобыльский урожай» со «злачных» радиоактивных Оревечских земель.

Радиация с ЧАЭС одержала победу над местным колхозом «Победа социализма» буквально за несколько дней, лишив советских колхозников мечтаний о землях, богатых урожаем и счастливой жизни в родной деревне.

Находится гостям в зоне рекомендуют не более нескольких часов, советуют ничего не трогать и мыть руки, чтобы смывать радиоактивную пыль.

Вдохновленные фильмом Тарковского «Сталкер» и одноименной компьютерной игрой, все больше людей попадают в зону, чтобы почувствовать себя на какой-то мистической территории, которая существует по своим необычным законам. В последние годы даже появляются предложения организовать платные эксурсии в зону, похожие на те, что делают в Украине в Чернобыльскую зону.

Мать-природа постепенно возвращает территории.

Работники Полесского радиационно-экологического заповедника говорят, что многие из тех сельчан, которые получили высокую дозу радиации, непосредственно после аварии или проживали долго на загрязненных территориях и потом уехали в незагрязненные, не смогли адаптироваться и быстро умерли. А вот среди тех, кто остался жить рядом с заповедником, есть даже долгожитель.

Домашнее растение не сумело «воссоединиться» с миром дикой природы.

Хотя мародеры уже и успели «поработать» в выселенных домах и около них, все же чувствуется, что хозяева не успели собраться и что-то взять с собой во время отселения.

Местный дом культуры постепенно возвращается к природной гармонии, куда главный экологический варвар — человек — вернется еще совсем не скоро.

Советская реклама Госстраха выглядит в местном доме культуры немного юмористически в окружении разваленных хозяйств, из которых в один момент исчезли взрослые, дети, домашняя скотина и весь транспорт.

Из-за огромного количества выпавших на территории Полесского радиационно-экологического заповедника америция альфа-активность трансурановых элементов будет расти до 2056 г.

Также будет увеличиваться активность трансурановых изотопов плутония -238, -239, -240, -241. Заражение этим веществом через продукты и воздух останется еще надолго большой опасностью для человека. Это значит, что дикая флора и фауна постепенно победит и заберет все остатки человеческой цивилизации в зоне. Возможно, что через 40 лет посетители зоны отселения даже не увидят следов живописной полесской деревни.