Джина Хаспел возглавила ЦРУ 27.04.2018, 7:35

Джина Хаспел

Впервые в истории разведывательной службы США ей будет руководить женщина.

Исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления США стала бывший заместитель главы ведомства Джина Хаспел после того, как Майкл Помпео вступил в должность государственного секретаря США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает liga.net.

В своем заявлении она отметила, что возглавила ЦРУ в "критическое время".

Хаспел попросила сотрудников ведомства "оставаться сосредоточенными на жизненно важной миссии", чтобы американский народ и союзники по всему миру "могли полагаться на бдительность, превосходство и решимость ЦРУ".

Стоит отметить, что она стала первой женщиной в должности главы разведывательной службы США.

26 апреля экс-глава ЦРУ Майкл Помпео официально стал государственным секретарем США.