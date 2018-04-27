Пять лучших дебютантов сборной Беларуси за последние девять лет 27.04.2018, 19:26

Чего смогли добиться хоккеисты, дебютировавшие в сборной Беларуси начиная с 2009 года?

«Трибуна» публикует подборку наиболее успешных хоккеистов, дебютировавших в сборной Беларуси начиная с 2009 года.

Есть в сборной Беларуси такая традиция – каждый год привлекать молодых и перспективных игроков, чтобы смена поколений происходила постепенно. Каждый из них прошел свой путь: кто-то сделал карьеру в КХЛ, кто-то попал в НХЛ, кто-то стал лидером Экстралиги, а некоторые так и не смогли воспользоваться выданными авансами. За последние девять лет 23 хоккеиста дебютировали в главной команде страны на чемпионатах мира. Не будем говорить обо всех, давайте попытаемся выделить пять лучших, которые добились за карьеру после первого матча в сборной больше, чем коллеги.

5 место. Александр Павлович

Дебют в сборной: ЧМ-2011 (Братислава-Кошице)

К 2011 году талантливый воспитанник «Немана» перешёл в недавно образованный «Шахтёр». В Солигорске Павлович показывал очень неплохую статистику, чем обратил на себя внимание тренеров сборной. На том чемпионате сборная сохранила прописку в элите только благодаря победам в утешительном раунде над словенцами и австрийцами. В следующем сезоне Александр получил шанс в минском «Динамо», где и «прописался» на следующие 7 лет (с небольшими отлучками в ВХЛ с «Юностью» и на 3 матча в «Гомель» в сезоне-2012/13). Павлович примерил роль нападающего оборонительного плана, иногда попадал в заявку как защитник, исправно останавливал собой полёт шайбы и помогал команде в неравных составах. В 2016 году в «Динамо» пришел Крэйг Вудкрофт, который видел в игроке, прежде всего, нападающего. С нового сезона Павлович получил на грудь капитанскую нашивку, а его статистика заметно преобразилась. На чемпионате мира-2017 динамовец был признан одним из лучших игроков в составе сборной. Сезон-2017/18 форвард провёл не так искромётно, как предыдущий, но в составе нынешнего минского «Динамо» все равно оставался одним из самых заметных.

4 место. Евгений Лисовец

Дебют в сборной: ЧМ-2015 (Прага-Острава)

Еще один воспитанник гродненского хоккея. Став чемпионом в составе «Немана» в 19 лет, обратил на себя внимание боссов минского «Динамо», с которым и заключил контракт. В сезоне-2013/14 так и не закрепился в составе флагмана и был возвращен в «Неман» за практикой. Вместе с практикой Евгений получил и второй для себя титул чемпиона Беларуси. После этого «Динамо» игрока уже не отпускало (не считая двухматчевой ссылки в Молодечно). Несмотря на то, что первый раз Евгений вышел на лёд в форме сборной Беларуси в матчах Еврочеленджа еще в 2013 году, на чемпионате мира он дебютировал только в 2015-м, проведя 8 матчей и сделав в них 2 голевые передачи. За последние 4 года Лисовец стал не только железным игроком основы минского «Динамо», но и в сборной вышел на лидирующие позиции. Пока в карьере молодого защитника лучшим является сезон-2016/17, в котором он установил собственный рекорд результативности и по количеству матчей за сборную. Ни для кого не стало удивлением, что в 2017 году Евгений был признан лучшим хоккеистом Беларуси.

3 место. Роман Граборенко

Дебют в сборной: ЧМ-2012 (Хельсинки-Стокгольм)

Могилевчанин пробивал дорогу в национальную сборную через Канаду. В сезоне-2011/12 за его плечами был 61 матч в молодежной лиге Квебека, а также 5 матчей на МЧМ-2012 в дивизионе «А». После 7 матчей на дебютном для него взрослом чемпионате мира того же года последовало предложение от «Олбани Дэвилз» – фарм-клуба «Нью-Джерси». 2 сезона в АХЛ принесли свои плоды, и Роман сыграл первый матч в лучшей лиге мира (Вадим Кнырко в своё время разложил его по полочкам). Как позже выяснилось, это был и последний матч Граборенко в НХЛ, хотя он продолжал постоянно выходить на лёд в составе «Олбани». Сезон-2016/17 защитник начал без клуба, поддерживая форму с «Могилевом». Не получив других предложений, он подписал контракт с «Динамо» Минск, в форме которого провёл 17 матчей. В следующем году сотрудничество продлено не было, и Граборенко перешёл в «Нефтехимик» из Нижнекамска. Старт регулярки в новом клубе не убедил Андрея Назарова в состоятельности белоруса, и Роман завершал сезон уже в составе китайского «Куньлунь Ред Стар». Совсем недавно появилось новость, что на ближайшем чемпионате мира мы не увидим Граборенко в форме сборной. Дело – в игре защитника.

2 место. Дмитрий Коробов

Дебют в сборной: ЧМ-2009 (Берн-Клотен)

20-летний уроженец Новополоцка дебютировал в сборной Беларуси в 2009 году. К этому времени он уже успел стать чемпионом Беларуси в составе «Керамина» в 2008 году, и провести 12 игр в минском «Динамо» в первом сезоне КХЛ. На чемпионате мира-2009 Коробов провёл 3 матча и результативными действиями не отметился. После этого последовало 3 сезона в системе минчан и подписание контракта клубом АХЛ «Сиракьюз Кранч» – фармом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В течение двух лет за океаном Коробов провёл 153 матча в АХЛ. Периодически вызываясь в ростер «Тампы-Бэй», он провёл 3 матча в НХЛ и даже отметился в них голевым пасом. Вся страна ждала, что Дмитрий обоснуется в лучшей лиге мира, но судьба распорядилась иначе. Перед началом сезона-2014/15 защитник заключил контракт с «Атлантом» из Мытищ, где был на ведущих ролях и носил на груди нашивку ассистента капитана. В следующем году «Атлант» прекратил своё существование в КХЛ, а игроки команды почти в полном составе подписали контракты с возрождённым «Спартаком». Там Дмитрий продолжал выполнять свои функции, но уже не так убедительно. Следующий сезон игрок начал в хорошо знакомом ему минском «Динамо», но с каждым годом претензий к нему становилось всё больше и больше. По окончании регулярного чемпионата-2017/18 контракт с минчанами был расторгнут «по соглашению сторон». Произошло это очень стремительно – еще до официальной церемонии завершения сезона и традиционной встречи с болельщиками. Будущее Коробова сейчас как никогда в тумане – у него по-прежнему нет контракта ни с одним клубом.

1 место. Андрей Стась.

Дебют в сборной: ЧМ-2009 (Берн-Клотен)

Воспитанник минской «Юности» дебютировал в сборной Беларуси в 2009 году. С этого же сезона и на протяжении 6 лет защищал цвета минского «Динамо». В 2014 году, после домашнего чемпионата мира, на минчанина обратил внимание ЦСКА и призвал его в свои ряды. Сезон для нападающего выдался неоднозначным, и он вынужден был сменить Москву на Нижнекамск на полтора сезона. Его игра в КХЛ и на чемпионате мира принесла титул лучшего хоккеиста Беларуси в 2016 году. На старте регулярного чемпионата-2016/17 игра белоруса не устроила тренеров «Нефтехимика» и контракт с клубом был расторгнут. Андрей вернулся «на отогрев» в родное «Динамо», а во время ЧМ-2017 выводил сборную на лёд в Париже в качестве капитана. А потом произошли события, которые еще достаточно свежи в памяти: перед сезоном-2017/18 игрок подписал контракт с амбициозным «Авангардом» из Омска (который возглавлял на тот момент наш земляк Андрей Скабелка), а чуть позже появилась информация о том, что Стась и вовсе прекращает выступления за сборную Беларуси, а также отказывается от белорусского спортивного гражданства. Внушительной статистикой в новом клубе форвард не может похвастаться – 14 очков по системе гол+пас в 59 матчах. Выдав мощный старт регулярки, омичи провели довольно блеклый сезон, и на общем фоне команды игра Стася суровых претензий не вызывала. Самое яркое, чем запомнился Андрей в этом чемпионате, – драка на новогоднем корпоративе.

Бонус. Павел Воробей

Дебют в сборной: ЧМ-2017 (Париж-Кёльн)

Молодой защитник привлёк Дэйва Льюиса игрой в составе молодежной сборной Беларуси. Воспитанник «Юности» отлично проявил себя на МЧМ-2017, где был признан лучшим защитником турнира, после чего получил приглашение в состав основной сборной в канун мирового первенства. По итогам взрослого ЧМ-2017 игрок заинтересовал многие команды, однако принял решение продолжить карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Воробей сразу стал пользоваться доверием главного тренера Майка Кинэна и не был обделен игровым временем. В сезоне дважды признавался лучшим новичком недели в КХЛ, и один раз – лучшим защитником. Случилось так, что «Куньлунь» сыграл все свои матчи в регулярном чемпионате еще до начала Олимпиады в Пхёнчхане, и Воробей был отправлен в «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – фарм-клуб ВХЛ. Там Павел показал ошеломляющую статистику для защитника – 3 гола и 4 передачи в 8 матчах. В этом году Льюис по-прежнему рассчитывает на перспективного защитника в матчах чемпионата мира, а мы верим, что лучшие его сезоны еще далеко впереди.

Достойны упоминания:

Кристиан Хенкель довольно быстро перестроился на взрослый хоккей. В составе «Юности» становился чемпионом Беларуси и признавался лучшим защитником сезона Экстралиги в 2016 году. Парня заметили в минском «Динамо», и он продолжает совершенствовать своё мастерство в КХЛ.

Егор Шарангович отлично проявил себя в составе молодежной сборной в матчах Экстралиги, и на МЧМ-2017 был одним из самых ярких игроков в составе сборной. Не удивительно, что его сразу же пригласили сначала в национальную сборную, а после ЧМ-2017 и на полноценный контракт в «Динамо». На данный момент является самым перспективным молодым нападающим Беларуси и вовсю готовится к драфту НХЛ-2018.

Сергей Дрозд дебютировал на чемпионатах мира, страшно представить, в 2010 году. С тех пор неизменно защищает цвета минского «Динамо», но и, стоит заметить, ниже этого уровня не опускается, а некоторые считают и вовсе, что в этом сезоне он был одним из лучших в составе минчан.

Как бы нам ни хотелось, но в последние девять лет так и не появилось ни одного хоккеиста в Беларуси уровня Грабовского, Костицыных, Салея, Калюжного, и других мастеров, чьи фамилии у нас связаны с тёплыми ностальгическими воспоминаниями. Каждый год мы верим в новую молодежь, из сезона в сезон ждём ее в НХЛ, но всё как-то не срастается. Перечисленные игроки, может, и не стали суперзвёздами, но по крайней мере они были и продолжают оставаться на ведущих ролях и постоянно на виду. А нам, как и прежде, остаётся верить в новое поколение, ждать дебюта Максима Сушко в «Филадельфии» и надеяться на то, что другие ребята не растеряют свой талант.