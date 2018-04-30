«В Литве обманывают, а из Германии возить выгодно»: исповедь продавца «бэушных» шин 30.04.2018, 7:59

Откровенный рассказ человека, «обувшего» тысячи белорусов.

Казалось бы, после всех ограничений и запретов на ввоз бэушных шин из Европы, доставка подержанных покрышек из-за границы и продажа их в Беларуси потеряла свою актуальность. Но нет: импортной резиной торгуют и сегодня, поддерживая непоколебимую веру белорусов в зарубежное качество.

Раньше можно было провезти через таможню 1 раз в год один комплект, а еще раньше два комплекта новых шин (зимних и летних). А с марта 2015-ого разрешили беспошлинно ввозить из-за границы комплект покрышек только раз в два года, а ввоз подержанных шин и вовсе запретили. Когда многие шинники под натиском белорусских законов ушли в дальнобойщики и водители, собеседник av.by Сергей [имя изменено — прим. ред.] задержался в колесном бизнесе и вот уже 18 лет не меняет место работы.

«Бэушные» шины — это мусор, их запретили ввозить

«Лихие 90-е и начало 2000-х — это были самые сладкие времена, когда люди возили шин столько, сколько могли и хотели. Не было почти никаких ограничений, плюс недорогая аренда. Переломный момент случился, когда стали вводить ограничения раз за разом. При этом снизилась покупательская способность белорусов, ведь они стали зарабатывать меньше, стало не до покупки хороших европейских шин. Откровенно говоря, с каждым годом становилось только хуже. А «бэушные» шины запретили ввозить из экологических соображений. Считают, что ты ввозишь мусор и загрязняешь окружающую среду. Это утиль, который должен идти на переработку, хотя во всем мире есть такое понятие, как товар, бывший в употреблении, и это норма», — говорит Сергей.

Напомним, для личного пользования белорусы могут ввезти в течение двух календарных лет один комплект летних или зимних шин, зато к каждому своему авто. Для автомобиля — до 4 единиц товара, для мотоциклов — до 2 единиц (либо до 3 при наличии коляски). Также граждане могут ввезти без уплаты пошлин до 4 дисков к транспортным средствам, находящимся в их собственности.

Что касается бывших в употреблении покрышек, то согласно действующему таможенному законодательству ЕЭС, они отнесены к опасным отходам, перемещение которых запрещено через таможенную границу ЕАЭС (раздел 2.3 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами). Однако если на диск установлена даже бывшая в употреблении шина, то такое колесо ввозить можно в соответствии с действующими правилами: не более 4 штук на каждый автомобиль раз в два года.

Есть еще ограничение: беспошлинно можно ввезти товар, вес которого не превышает 50 кг и стоимость составляет не более 1500 евро. При пересечении границы чаще, чем раз в три месяца, товар весом свыше 20 кг и стоимостью более 300 евро будет облагаться таможенной пошлиной.

При упоминании про законодательство Сергей нарочито морщится. Он не раскрывает всех карт, утаивая, каким образом привозит подержанные покрышки из Европы, но подчеркивает, что действует в рамках закона. О заработке тоже говорит расплывчато: денег на относительно сытую жизнь хватает. Благодаря своим связям, постоянным клиентам и находчивости его колесный бизнес существует не первый год.

Литовцы — обманщики, возим только из Германии

Сергей не просто торгует «бэу» покрышками из Германии, но и выступает с защитой продукции заграничных производителей, апеллируя солидным рыночным стажем, добротной репутацией и гарантией качества. Говорит, стабильный спрос на них есть. Хотя за последние годы закупочная цена на европейские шины осталась прежней, но прайс изменился в большую сторону из-за подросших таможенных платежей и падения белорусского рубля. Однако, несмотря на всеобщую стандартизацию качества и введение единых норм тестирования готовой продукции у крупных производителей, многие белорусы чтят именно европейское качество — и происхождение шин для них отчасти приятный бонус.

Почему из Германии — так сложилось, как наладили связи когда-то, в былые времена, так и продолжили работать по старинке. «Например, люди, которые занимаются автозапчастями, снимают колеса с машин, которые отправляют в утиль, и там же, на авторазборках, их продают. Кстати, немцы сейчас тоже не столько зарабатывают, как раньше, и покупают хорошие бэушные шины. Они и там в цене. Иногда оригинальные диски в Германии стоят дороже, чем здесь! А ведь у многих складывается впечатление, будто мы насобирали кучу мусора и пытаемся заработать на его продаже», — сокрушается Сергей.

Привозят шины они только из Германии, за редким исключением из других стран ЕС. «Литовцы — самые большие обманщики. В бэушной резине может быть немало скрытых дефектов, которые сразу не увидишь, но они о них никогда не скажут. На самом деле обманывают все: кто-то больше, кто-то — меньше. Так повелось, что мы работаем с русскими, которые живут и работают в Германии. Там есть как шрот, где разбирают автомобили, так и точки, куда свозят шины для утилизации. Это у нас ездят до того момента, пока не полезут нитки — до такого состояния может доездить только брендовая резина. Даже если износ будет 90%, она все равно будет ровная и мягкая, пусть внешне и выглядит не слишком привлекательно», — приводит доводы продавец.

Общение с клиентом — это стресс

Обычно спрашивают премиальные бренды вроде Continental, GoodYear, Bridgestone, Dunlop и Pirelli. В зависимости от состояния, года выпуска и страны-производителя комплект обойдется в сумму 100-200 долларов, но вовсю практикуется индивидуальный подход: можно найти любые шины, договориться о цене, сдать старые шины в зачет или на реализацию. На вопрос, почему бэушные шины именитых брендов лучше, чем новые, Сергей отвечает примером из собственной жизни: «Только однажды купил новые покрышки Hankook — нормальные шины, но особой разницы между новым и б/у я не почувствовал. Бэушные хорошие шины стоили в два раза дешевле, а колеса, что те, что другие, изнашиваются одинаково. Может, только «бэушка» чуть быстрее». Когда во время разговора один из клиентов просит посмотреть Dunlop и Pirelli, как самые износостойкие, Сергей кивает с понимающим взглядом.

«Общение с каждым клиентом — это стресс. Иногда человек, увидев на просторах интернета, что колесо такого типоразмера продается за 20 долларов, приходит и спрашивает в лоб, если ли такое в наличии. Услышав цену, которая превышает ту в 5 раз, его не переубедить, ему не важно, в каком оно состоянии, кто производитель и какого оно года выпуска. Важнее то, что где-то оно продается за 20 у.е., а ты якобы на нем зарабатываешь 100-200%», — приводит пример из рабочих будней наш собеседник.

Мы «обули» уже тысячи людей

На том, что привезли из Европы и продают у нас, белорусы решают поездить не зря. Ведь и выглядят шины благопристойно, и стоят недорого. «Допустим, у немца два автомобиля. На одном из них он ездит по маршруту дом-работа и накатывает минимальный пробег. Отъездив сезон, он сдает покрышки на хранение. Потом он может поменять автомобиль или пробивает одно или пару колес. Бывает, поездил на шинах, а они ему не понравились из-за технических характеристик, ведь немецкие автобаны позволяют ездить действительно быстро. И требования к резине у них другие. В самой Германии, как правило, на машинах установлены шины «Made in Germany» или, по крайней мере, их дочерние предприятия. А еще, если для белоруса зимняя резина с остаточной высотой рисунка протектора 4 мм будет считаться почти новой, то у немцев она уже не пригодна для эксплуатации», — рассказывает шинник.

Противники «бэу» возразят, что постаревшая поездившая резина, конечно, пригодна для эксплуатации, но растеряла львиную долю своих свойств, а значит, может подвести в неожиданный момент. Сергей занимается продажей шин не старше 2013 года выпуска. Но есть и колесо Michelin 1989 г.в. «Однажды у нас был хромированный диск для Harley-Davidson, который стоит бешеных денег, но пришел человек и купил его за 100 долларов, чтобы просто повесить в своем гараже. Продается у нас и комплект покрышек Mercedes S-klasse W222 за 2 тысячи долларов», — упоминает он.

Считается, что точкой отсчета возраста покрышек нужно считать дату их производства, а не дату приобретения. Даже новые шины, пролежавшие на складе 4-5 лет, являются весьма плохой покупкой, поскольку за эти годы растеряли добрую порцию заложенных в них производителем свойств. Что касается приемлемого срока эксплуатации шин, то кто-то советует менять их не реже чем через 4 года, кто-то дает покрышкам жизненный цикл в 6 лет. Сергей уверен, что многое зависит от условий хранения шин. «После покупки и установки шин, когда их подкачали и отбалансировали, гарантии на этом заканчиваются. Иногда к нам возвращались люди, скандалили, пытаясь доказать, что купили плохие колеса, но все равно мы выявляли, что основной причиной являлись механические повреждения», — экспертно заявляет продавец.

«Нас мало, но мы в тельняшках»

Экономия может быть разной. Чтобы было дешевле, можно «поехать на старой резине в Европу, купить новую, выкинуть там старую, и ехать обратно уже на новой». А если перевозить в багажнике купленные там шины через границу, то выйдет дороже. Ведь в случае превышения нормы беспошлинного ввоза необходимо будет доплатить по ставке 30 процентов от стоимости, но не меньше 4 евро за кг. «Главное — не въезжать в ЕС на «лысых» колесах, чтобы не заплатить бешеный штраф», — предупреждает Сергей.

Возвращаясь к теме стоимости бэушных покрышек, к примеру, подержанный Goodyear R19 можно найти в Германии за 40-50 долларов за колесо, а у нас такое колесико обойдется минимум в два раза дороже. Но нужно учесть все расходы на дорогу, проживание, налоги и растаможку. Если анализировать продажи за год, какие-то колеса выходят по нулям, другие реализуются в минус, но в целом бизнес приносит стабильную прибыль.

Раньше б/у шинами занимались все, кому не лень было съездить за границу, одновременно торгуя запчастями. Несколько лет назад, когда ввели очередной запрет, а белорусы стали беднее, многие шинники ушли из колесного бизнеса насовсем.

«Все решает конкуренция. Если бы мне было невыгодно заниматься этим бизнесом, я бы давно уже ушел в другую сферу. Представляете, сколько за 18 лет у нас появилось постоянных клиентов, которые когда-то купили шины у нас, отъездили, им понравилось, и они снова звонят? Тысячи людей! Да, таких, как я, здесь мало, но мы в тельняшках. Мы работаем, пытаясь охватить широкий спектр предложений. На самом деле хорошая «бэушка», сколько бы она ни стоила, продается стабильно и продаваться будет», — резюмирует шинник с рынка.