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Виталий Дрожжа назначен министром лесного хозяйства Беларуси

  • 5.04.2018, 13:26

Диктатор нашел замену опальному министру Амельяновичу.

Лукашенко назначил Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, передает корреспондент БелТА.

Виталий Александрович Дрожжа родился в 1978 году в г.п.Кореличи Гродненской области. В 2000 году окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2011 году - Академию управления при Лукашенко. Трудовую деятельность Виталий Дрожжа начинал в Логойском лесхозе на должности рабочего. В 2000-2001 годах служил в органах внутренних дел.

В 2001-2006 годах - лесничий Красно-Швабского лесничества Логойского лесхоза. В 2006-2008 годах - главный инспектор отдела контрольно-ревизионной работы и государственного контроля за лесом Министерства лесного хозяйства Беларуси. С 2008 по 2013 год руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 года до настоящего времени работал в должности генерального директора государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Браславские озера".

Напомним, ранее Лукашенко принял решение об освобождении от занимаемой должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича.


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