Пьяный белорус на фуре пытался прорваться через белорусско-польскую границу 9.04.2018, 18:43

Инцидент случился в пункте пропуска «Берестовица».

Утром 8 апреля 38-летний житель Витебска на грузовом автомобиле попытался незаконно выехать из пункта пропуска «Берестовица», но его задержали пограничники.

После пограничного контроля водитель грузовика проходил иные виды контроля, обязательные при пересечении белорусской границы с грузом. Не закончив прохождение проверок, мужчина попытался незаконно выехать из пункта пропуска. При этом он повредил большегрузный автомобиль, полуприцеп и один из шлагбаумов, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Водителя привлекли к административной ответственности по ст. 23.32 КоАП Республики Беларусь (Нарушение режима в пункте пропуска) и передали сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства.