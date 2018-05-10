Группа «Крама» записал макси-сингл в Белостоке 10.05.2018, 16:36

Лидер группы Игорь Варашкевич очень доволен результатом.

Группа "Крама" записал макси-сингл в Белостоке. Звуковая сессия проходила в студии "Рембрандт" в течение четырех дней.

Фронтмен группы - Игорь Варашкевич рассказал «Радыё Рацыя», что записываться в Белостоке дороже, чем в Минске, однако музыканты довольны результатом на 100 процентов:

- На протяжении всего существования "Крамы" как-то у нас не получается душевных отношений с белорусскими студиями. Получается не то что надо. Мы уже работали в этой студии около 13 лет назад. Если мы будем записывать альбом, то делать это будем только там. Больше никаких экспериментов не будет.

На будущий макси-сингл "Крамы" попадут три песни: "Стэфка праз 30 год", "Да неба" на стихи Михаила Анемподистова и совершенно новая песня "Не твая вайна". Мастеринг, вероятно, будет выполнен в США. Релиз выйдет после лета.