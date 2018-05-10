закрыть
10 мая 2018, четверг, 16:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Группа «Крама» записал макси-сингл в Белостоке

  • 10.05.2018, 16:36

Лидер группы Игорь Варашкевич очень доволен результатом.

Группа "Крама" записал макси-сингл в Белостоке. Звуковая сессия проходила в студии "Рембрандт" в течение четырех дней.

Фронтмен группы - Игорь Варашкевич рассказал «Радыё Рацыя», что записываться в Белостоке дороже, чем в Минске, однако музыканты довольны результатом на 100 процентов:

- На протяжении всего существования "Крамы" как-то у нас не получается душевных отношений с белорусскими студиями. Получается не то что надо. Мы уже работали в этой студии около 13 лет назад. Если мы будем записывать альбом, то делать это будем только там. Больше никаких экспериментов не будет.

На будущий макси-сингл "Крамы" попадут три песни: "Стэфка праз 30 год", "Да неба" на стихи Михаила Анемподистова и совершенно новая песня "Не твая вайна". Мастеринг, вероятно, будет выполнен в США. Релиз выйдет после лета.


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип