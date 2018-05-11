Испанцы включили Минск в число неизведанных городов 1 11.05.2018, 14:29

Белорусскую столицу рекомендуют посетить, чтобы узнать что-то новое.

Многие предпочитают избегать популярных турнаправлений и отправляются в менее изведанные места, чтобы открыть для себя новую культуру и сэкономить деньги, пишет испанское издание Periodista Digital.

И приводит список из 10 европейских столиц, которые не слишком обласканы большими потоками туристов. В него вошел и белорусский Минск. Он оказался на втором месте в данном рейтинге-подсказке для туристов после македонского Скопье.

«Этот большой город с преобладанием архитектуры советской эпохи известен своим дружелюбием и гостеприимством, а также чистыми улицами и пышными парками», – так описывает столицу нашей страны Periodista Digital.

В перечень наименее посещаемых европейских городов, по мнению издания, входят также Подгорица (Черногория), Тирана (Албания), Сараево (Босния и Герцеговина), Люксембург, Кишинев (Молдова), Любляна (Словения), Вильнюс (Литва) и Белград (Сербия).