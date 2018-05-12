История одного фонтана в Кобрине 1 Олег Полищук, «Реальный Брест»

12.05.2018, 16:17

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Почему построенный пленными немцами фонтан решили убрать?

Историю о том, что в послевоенное время пленные немецкие солдаты построили в центре Кобрина фонтан напоминающий свастику, доводилось слышать не раз. Правда ли это? И как такое могло случиться?

В центре Кобрина, рядом с Дворцом культуры находится заложенный после войны сквер имени Морозова. В этом сквере еще до появления Дома культуры находился весьма оригинальный фонтан. В начале 50-х годов сквер с фонтаном был одним их любимых мест отдыха молодежи. Молодежь здесь собиралась вечером отдохнуть, послушать песни под гитару, охладиться в жаркую летнюю погоду брызгами от фонтана.

Что же представлял собой фонтан?

На бетонном цоколе были расположены 4 крокодила, из оскаленных пастей которых били струи воды. В центре фонтана, подняв кверху хобот, выбрасывал воду слон. Этот оригинальный фонтан, являвшийся украшением города, работал нечасто и просуществовал относительно недолго.

Старожилы утверждают, что фонтан строили немецкие военнопленные, которые восстанавливали многие объекты города после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, они же строили и старый мост через Мухавец, находящийся в центре города Кобрин, по улице Ленина. Многие рассказывают, что при строительстве моста немецкие военнопленные были не только пунктуальны, но и строили весьма добротно, как для себя (они несмотря на чины и звания местных людей и чиновников смело вступали в словесные перепалки, когда те мешали их работе или заставляли спешить и делать некачественно).

Впоследствии, немецкие военнопленные были этапированы из города. Шло время… И в один прекрасный день, при облете территории Кобрина на самолете, пилот обратил внимание, что крокодилы на фонтане расположены таким образом, что сверху напоминают свастику, эмблему немецких и фашистских организаций. Трудно сказать, кто проектировал этот фонтан, но посчитали что солдаты поверженной армии, изгнанные с завоёванных ими территорий, умудрились оставить после себя свои символы. По другой версии, при строительстве фонтана это делалось намеренно, рассчитывая что при контрнаступлении немецкой армии, это являлось бы обозначением для пилотов Люфтвафе, что в городе есть "свои".

Когда это известие получило широкий общественный резонанс, фонтан по приказу местных властей был реконструирован. В 1957-58 году крокодилов заменили лягушками, но и лягушки-квакушки простояли совсем недолго. Видимо кто-то посчитал, что они всё равно напоминают жителям города о своих предшественниках-крокодилах. В результате и лягушек убрали, а фонтан со слоном посередине ещё какое-то время продолжал работать, но его вид уже был совсем не тот. При строительстве старого Дома культуры (РДК) фонтан окончательно убрали. Теперь о его существовании знают немногие. Этот фонтан можно найти лишь на старых, пожелтевших от времени фотографиях.

Рассматривая эти старые фотографии сложно уловить символ свастики из крокодилов. Данный случай произошел в те годы, когда память о трагических событих второй Мировой войны была еще очень свежа. И любой правильный изгиб, по ассоциации, мог напомнить один из самых знаменитых символов ХХ века.

Олег Полищук, «Реальный Брест»