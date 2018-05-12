Дмитрий Бондаренко: Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки 18 12.05.2018, 20:27

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Хоккей — это зеркало белорусской диктатуры.

Сборная Беларуси проиграла Австрии (0:4) на групповой стадии чемпионата мира в Дании. Таким образом, впервые за 15 лет белорусская команда покинула элитный дивизион.

Прокомментировать это событие сайт Charter97.org попросил координатора гражданской компании «Европейская Беларусь», выпускника Белорусского института физической культуры Дмитрия Бондаренко.

- Можно сказать, что это закономерный итог болезненной одержимости хоккеем одного не очень адекватного человека. Изначально ставка на хоккей как спорт № 1 в Беларуси была сродни выращиванию дынь и арбузов на полях в Дроздах. Капризы Лукашенко «Я так хочу!» уже давно не срабатывают. Сколько не вливай денег в хоккей, без наличия научной базы и тренерских традиций стать белорусам мировым лидером в этом виде спорта невозможно.

Хоккей — очень дорогостоящая игрушка. Миллионы пенсионеров, рабочих, крестьян были ограблены и их деньги пошли на строительства ненужных и малоэффективных хоккейных дворцов. Но диктатор грабил также и самих белорусских хоккеистов. Его так называемые любительские хоккейные турниры требовали огромных средств, ведь хоккеистам со всего мира для услады правителя платились немалые деньги. А школьников, студентов и солдат в последнее время сгоняли на хоккейные арены на матчи не только с участием Лукашенко-старшего, но и на игры подрастающего отпрыска. Если бы хотя бы малая часть этих средств пошла бы на сборную, то она хотя бы как минимум удержалась в элитном дивизионе.

Хоккей — это зеркало белорусской диктатуры, и сегодняшний крах спортивного «топ-менеджера» вызвал ликование у большинства жителей страны.

- Какой может быть реакция Лукашенко? Может быть, сборной Беларуси нужно немедленно просить политическое убежище в Дании?

- Конечно, это не просто щелчок по носу Лукашенко. Это радикальный удар по его и так не очень устойчивой психике. Я не исключаю репрессий против как самих хоккеистов, так и против тренеров и спортивных чиновников. Вспомним дело генерального менеджера минского «Динамо» Владимира Бережкова.

Но Лукашенко должен одеть наручники самому себе. Это его некомпетентное вмешательство во все сферы жизни, расстановка на руководящих должностях сотрудников КГБ и милиции довели и хоккей, и экономику страны до ручки.