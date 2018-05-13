15 попыток: Как Беларусь выступала на «Евровидении»
- 13.05.2018, 19:53
История выступлений белорусских исполнителей от 2004 года.
12 мая в Лиссабоне состоялся финал «Евровидения-2018». Беларусь в этом конкурсе выступает с 2004 года и все пятнадцать попыток были безуспешны. В этот раз провалился украинский певец Alekseev, представлявший нашу страну, пишет «Салідарнасць».
За эти годы исполнители от Беларуси лишь пять раз выходили в финал конкурса, наивысшим достижением остается выступление Дмитрия Колдуна в 2007-м — шестое место в финале.
Давайте еще раз посмотрим, как Беларусь выступала на сценах «Евровидения».
2004
«Александра и Константин» — «My Galileo», 9 место в полуфинале.
2005
Анжелика Агурбаш — «Love me tonight», 13 место в полуфинале
2006
Полина Смолова — «Mum», 22 место в полуфинале
2007
Дмитрий Колдун — «Work your magic», 6 место в финале
2008
Руслан Алехно — «Hasta La Vista», 17 место в полуфинале
2009
Петр Елфимов — «Eyes that never lie», 13 место в полуфинале
2010
«3+2» — «Butterflies», 24 место в финале
2011
Анастасия Винникова — «I Love Belarus», 14 место в полуфинале
2012
«Litesound» — «We Are The Heroes», 16 место в полуфинале
2013
Алена Ланская — «Solayoh», 16 место в финале
2014
Юрий Ващук (Тео) — «Cheesecake», 16 место в финале
2015
Uzari & Maimuna — «Time», 12 место в полуфинале
2016
IVAN (Александр Иванов) — «Help You Fly», 12 место в полуфинале.
2017
NAVIBAND — «Гiсторыя майго жыцця», 17 место в финале.
2018
ALEKSEEV — «Forever», не прошел в финал.