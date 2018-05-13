15 попыток: Как Беларусь выступала на «Евровидении» 13.05.2018, 19:53

История выступлений белорусских исполнителей от 2004 года.

12 мая в Лиссабоне состоялся финал «Евровидения-2018». Беларусь в этом конкурсе выступает с 2004 года и все пятнадцать попыток были безуспешны. В этот раз провалился украинский певец Alekseev, представлявший нашу страну, пишет «Салідарнасць».

За эти годы исполнители от Беларуси лишь пять раз выходили в финал конкурса, наивысшим достижением остается выступление Дмитрия Колдуна в 2007-м — шестое место в финале.

Давайте еще раз посмотрим, как Беларусь выступала на сценах «Евровидения».

2004

«Александра и Константин» — «My Galileo», 9 место в полуфинале.

2005

Анжелика Агурбаш — «Love me tonight», 13 место в полуфинале

2006

Полина Смолова — «Mum», 22 место в полуфинале

2007

Дмитрий Колдун — «Work your magic», 6 место в финале

2008

Руслан Алехно — «Hasta La Vista», 17 место в полуфинале

2009

Петр Елфимов — «Eyes that never lie», 13 место в полуфинале

2010

«3+2» — «Butterflies», 24 место в финале

2011

Анастасия Винникова — «I Love Belarus», 14 место в полуфинале

2012

«Litesound» — «We Are The Heroes», 16 место в полуфинале

2013

Алена Ланская — «Solayoh», 16 место в финале

2014

Юрий Ващук (Тео) — «Cheesecake», 16 место в финале

2015

Uzari & Maimuna — «Time», 12 место в полуфинале

2016

IVAN (Александр Иванов) — «Help You Fly», 12 место в полуфинале.

2017

NAVIBAND — «Гiсторыя майго жыцця», 17 место в финале.

2018

ALEKSEEV — «Forever», не прошел в финал.