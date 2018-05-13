Самые яркие моменты «Евровидения-2018» в Лиссабоне 13.05.2018, 16:26

Фото: reuters

Сражались за победу и право провести музыкальный конкурс в своей стране 26 участников.

12 мая в столице Португалии, Лиссабоне, завершился конкурс «Евровидение-2018». Победу одержала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, которая покорила Европу зажигательной песней "Toy", сообщает unian.net.

Сражались за победу и право провести «Евровидение» в своей стране 26 участников, 20 из которых определили путем голосования во время полуфиналов, 5 попали в финал автоматически, так как являются учредителями конкурса, им составил компанию представитель страны-хозяйки «Евровидения».

Фото: reuters

Второе место заняла конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". В тройку лидеров вошел и представитель Австрии Сезар Сепмсон. .

Фоторепортаж с финала Евровидения-2018 от Reuters: