Поисковики нашли пролежавшие в земле 70 лет уникальные колокола 1 13.05.2018, 20:34

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В 1948 году колокола были сняты с костела Вознесения Девы Марии под Молодечно.

Группа приятелей, которых связывает увлечение металлопоиском, отыскала наконец-то колокола, которые в 1948 году были сняты с колокольни костела Вознесения Девы Марии в деревне Дуброво Молодечненского района, пишет Александр Очеретний для planetabelarus.by. Случилось это 9 мая 2018 года. Примерное место захоронения этих колоколов показал местный житель преклонного возраста Владислав Лаппо.

— Нашли? Да ладно! Да иди ты! Да быть того не может! Нашли те самые колокола, зарытые в сороковых годах? Ребята, это находка десятилетия! – вот такими сумбурными воплями встретил я это известие, которому предшествовала очень длинная история.

Начну, пожалуй, со своего участия в этом событии. Лет 7 назад группа энтузиастов прослышала о якобы сокрытых колоколах с колокольни костела в деревне Дуброво и о том, что вроде бы есть пожилой человек, который сам принимал участие в их захоронении и даже может примерно указать место, где колокола были закопаны.

Эту-то историю мне и поведал энтузиаст и любитель истории Денис Салаш. О том, что народным байкам о кладах, танке в болоте – даже если рассказчик сам в детстве с его башни нырял – или самолете времен Второй мировой — верить нельзя, я уже тогда знал. Дело в том, что реальная история каждым следующим рассказчиком, хочешь не хочешь, а чуток украшается — исключительно ради благозвучия – и со временем превращается обычно в чушь несусветную.

Денис вышел на меня только по одной причине – я занимаюсь приборным поиском и у меня есть необходимое оборудование. Тогда мы собрались небольшой компанией и поехали на поиски колоколов. С нами отправился и главный свидетель событий пан Владислав Лаппо – крепкий седовласый пожилой человек, который мало того что примерно знал местонахождение колоколов, но и сам принимал участие в их закапывании. Вот это уже было очень интересно!

По словам пана Владислава, колокола он закопал в 1948 году после того, как в деревню Дуброво пришли «какие-то комсомольцы» и закрыли костел, а ксендза арестовали. Тогда его отец снял три колокола с колокольни и поручил сыну их спрятать. По словам пана Владислава, закопал он их на своем хуторе в хлеву.

Казалось бы, что тут искать? Пошли да откопали. Но ситуация осложнялась тем, что хутор тот и хлев давным-давно исчезли не только с местности, но и с карты, а на их месте вырос небольшой, но густой лес. То есть, если колокола и были, то отыскать их теперь чрезвычайно сложно.

По словам пана Владислава, было несколько попыток найти святыню. Первую из них – в начале 60-х годов прошлого века — предприняла его родная сестра. Причем попытка была основательной – к месту бывшего хутора подогнали экскаватор и стали рыть… И ничего не нашли. Хотя место было – самое что ни на есть то.

Про вторую попытку я расскажу позже, о ней я узнал после того, как пан Владислав долго водил нас по полю, потом по лесу и наконец подвел к котловану. Это было в светлом молодом лесу где-то между Шаповалами и Турковщиной. Ямища была что надо!

На месте мы узнали про вторую попытку отыскать колокола. Дело в том, что после первых основательных земляных работ – через некоторое время – экскаваторщик сам приезжал на это место и перерыл все окрест, да так старательно, что ямка превратилась в здоровенный котлован размером примерно 10 х 20 метров. Вот этот-то котлован нас тогда и смутил. Нашел тогда – во второй раз – экскаваторщик колокола или не нашел никто не знал, но судя по тому, как все было разворочено, мы склонны были думать, что ничего больше нет в этой яме.

Но раз пришли, то нужно было хоть как-то отметиться. Мы расчехлили металлоискатели и старательно, ничего не пропуская, прошлись по самому котловану и вокруг. Находками нашими стали россыпь гильз да несколько пустых обойм от винтовки Маузера. Ну и, конечно, с пяток водочных пробок, без пробок на белорусской земле никак нельзя. Толку от приборов было мало, обычный металлоискатель – хоть простенький из линейки АСЕ фирмы Garrett, хоть «машинка» посерьезнее – что-нибудь из моделей французской фирмы ХР в состоянии схватить сигнал от большой массы колокольной бронзы не дальше сантиметров 50-60. Это при хорошем раскладе. Без глубинного прибора здесь делать было нечего. Мы попробовали покопать в стенах котлована, а потом обратили внимание на несколько похожих шурфов-отнорков, которые навели нас на мысль, что не копал здесь только ленивый. Про легенду о спрятанных от советов колоколах знали все местные, поэтому мы решили, что делать здесь было больше нечего.

Потом Денис Салаш приезжал на это место еще один раз, уже со взятым напрокат глубинником, но и эта попытка стала провальной.

Разговоры о спрятанных колоколах периодически появлялись в копарском сообществе, волна энтузиазма прокатывалась средь нашего брата, но лично я больше, как говорится, «не вёлся».

Ято же хотели белорусские «чёрные копатели» — как убого величают всех без исключения поисковиков все без исключения СМИ — сделать с колоколами, если найдут? Продать? Ну давайте подсчитаем, во что бы это обошлось… Там килограммов 200-250 бронзы, и при средней закупочной цене на бронзу минимум 5 рублей за кило получится… в общем сами считайте. Но нет! Не хотели они их продавать. Эти безответственные товарищи – все, кто брался за поиск колоколов – надеялись найти и вернуть их костелу. Зачем? Да кто их знает. Вот такая была у них идея.

Но я продолжу. На днях закрытое копарское сообщество в вайбере снова возбудилось: кто-то начал рассказывать про те колокола и ту легенду. А народ в чате попался из тех, кто на удивление с этой легендой был не знаком – ну и пан Владислав снова подсуетился: поехали, дескать, место вам покажу.

Так как я был уже знаком с той хохмой про колокола, я высказался в чате насколько сдержанно, настолько и безапелляционно: дескать, делать вам, хлопцы, нечего. Но, к счастью, меня никто не послушал. Народ долго собирался – когда договаривается «табор» более чем из трех человек – это очень сложная логистическая задача — собрать всех в одном месте. Но ребята таки поехали. В операции участвовало несколько машин, полностью заполненных людьми, некоторые взяли с собой жен, был даже один ребенок. Не, ну а что, это ж приключение!

Дальше я близко к тексту передам слова непосредственного участника и одного из организаторов поискового процесса Руслана Веремея, а для удобства восприятия пусть это будет рассказ от первого лица:

«Когда я увидел котлован, я вспомнил твою историю поисков и, честно сказать, пыл мой несколько поугас, но надежда все-таки теплилась – все-таки мы приехали в такой день – 9 мая, да и народу было достаточно – если каждый по лопате грунта вытащит, то мы еще один такой котлован выроем.

Мы начали «протыкивать» котлован щупом, походили с обычными рабочими металлодетекторами – но приборы ничего не видели. Был у нас и глубинник, но, как ты понимаешь, к глубиннику должен прилагаться еще и опытный оператор, а такого у нас не было. Походили мы с этой рамкой вокруг котлована – ничего. Решили, что раз уж приехали, нужно закладывать шурфы (снимать землю на небольших площадях и «прозванивать» открывшийся грунт – Ред.)

Вырыли первый шурф, примерно в том месте, где показывал пан Владислав, опустили внутрь рамку глубинника – пристроили ее эдак бочком к стенке и вдруг – вроде бы есть какой-то невнятный сигнал. Решили углубиться в стену в сторону сигнала – сняли еще от 40 до 60 сантиметров грунта – снова подсунули рамку. Звенит! Еще сняли – попробовали стену обычным прибором – и здесь есть сигнал, правда, он явно «скатывался в чернину» (ситуация когда прибор не может точно определить цветной металл в земле или железо – Ред.), но копать нужно было обязательно.

Начали усиленно рыть стену, и вдруг штык лопаты «дзынькнул» о металл! Очистив немного часть находки от грунта, я увидел боковину большого колокола! Мы их нашли!

Эмоции, конечно, захлестнули. Ну а в вайберовском чате появилась лаконичная запись: «походу, нашли». Но эмоции эмоциями, а монотонную механическую работу нужно было делать, чем мы и занялись.

Нам повезло, что колокола лежали под большой кучей земли, которую когда-то насыпал экскаваторщик, а предыдущие искатели под ней копать не стали. О том, чтобы доставать колокола через разрытый в стене лаз, не могло быть и речи: если бы вся эта куча ухнула на того, кто там трудился, даже общими усилиями откопать его мы бы не смогли. Решено было снимать слой грунта, который в 60-х годах насыпал экскаватор.

Долго ли, коротко ли, но и эта работа была сделана. И вот тогда перед нашими глазами предстали колокола. Они были собраны один в другой, на манер матрёшки, и лежали на боку. Сначала мы достали маленький колокол, он был с двумя штырями креплений и со ржавым стальным языком, остальные оказались безъязыкими.

Один колокол был с трещиной – судя по всему, когда его снимали с колокольни, то слегка уронили. Потом вытащили средний колокол, на нем хорошо была видна надпись, о том, что он был отлит в Москве «на заводе финляндском», а также три гербовых знака.

Ну что. Вытащили мы эти колокола на свет. Поставили в ряд. Сфотографировались. Порадовались. Дали пану Владиславу позвонить – это было очень символично – 70 лет назад он их спрятал, а сейчас вновь их оживил.

Ну а затем была работа «мулов и коней» — нужно было отнести эти колокола к автомобилям, которые стояли далековато, а учитывая, что «старший» колокол весил килограммов 150 или больше, это была настоящая экспедиция, которая достойна отдельного описания».

Скорее всего, колокола после небольшой реставрации снова украсят колокольню одного из костелов, очень может быть, что это будет строящийся в минском районе Уручье костел Святого Франциска Ассизского. Мероприятие по официальной передаче колоколов католической церкви должно пройти в Минске 12 мая.

Список копарей – «колокольщиков»: Александр Змушко, Артём Титовец, Руслан Веремей, Екатерина Веремей, Дмитрий Антонович, Константин Барташевич, Андрей Шингель, Сергей Сименас (с дочерью), Юрий Сидоренко, Егор Голубович, Владимир Сенько.

О КОСТЕЛЕ В ДЕРЕВНЕ ДУБРОВО, НА КОЛОКОЛЬНЕ КОТОРОГО ДО 1948 ГОДА ВИСЕЛИ НАЙДЕННЫЕ КОЛОКОЛА

Построен костел Вознесения Девы Марии был в 1805 или, по другим сведениям в 1820 году. После восстания Калиновского, которое было подавлено в 1864 году, на территории нынешней Беларуси началась практически официальная борьба с польско-католическим влиянием. В результате этих «мероприятий» в 1868 году здание костела было передано православной церкви.

В 1920 году власть снова поменялась: с присоединением Молодечненского края к Польше здание опять вернулось к католической церкви.

В 1939 году – с приходом Советской власти — костел снова закрывают, при этом ксендз, который здесь служил, куда-то исчезает и больше о нем никто никогда не слышит.

Но и это еще не все! В 1943 году – во время немецкой оккупации костел снова стал принимать прихожан. И продолжалось это до 1948 года. В июне этого года представители советской власти арестовали последнего настоятеля костела ксендза Яна Токарского и сослали его в лагеря на 10 лет. Вот как раз после того, как это случилось, отец пана Владислава и снял колокола.

Через год культовое здание было передано местному спиртзаводу, до середины 80-х годов в нем находился склад. Пока посланные в колхоз на помощь труженикам села минские студенты не сожгли костел, превратив его именно в те руины, которые мы можем видеть и сегодня. Говорят, сделали это студенты не со зла, но и не от большого ума. Они просто развели на крыше здания костер…

Даже сегодня массивные стены и колонны храма, построенного, скорее всего, по проекту архитектора Карла Спампани, впечатляют своим масштабом.