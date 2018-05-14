Стало известно, какой будет погода на неделе 14.05.2018, 13:08

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На неделе Беларусь ждут майские грозы.

На этой неделе ожидается неустойчивая погода — с дождями и грозами. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

15 мая, во вторник, атмосферные фронты сформируют на большей части территории нашей страны кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная температура днем +18…24°С.

В среду, 16 мая, фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, обусловят преимущественно по западной половине нашей страны кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +9…14°С, максимальная температура днем в основном составит +20…26°С, по юго-западу страны +18…19°С.

17 мая, в четверг, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, днем по юго-западу — грозы с порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит +10…15°С, максимальная днем +20…26°С, в юго-западных районах из-за плотной облачности и дождей не выше +16…19°С.

18 мая, в пятницу, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +8…13°С, максимальная днем +16…22°С, по востоку страны воздух прогреется до +24°С.