Водитель автобуса в Минске из-за плохого самочувствия врезался в грузовик3
- 14.05.2018, 17:59
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Пострадавших нет.
Водитель автобуса в Минске из-за плохого самочувствия врезался в грузовик, сообщили БелТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла днем 13 мая на ул.Наполеона Орды. "Водитель автобуса МАЗ перевозил пассажиров по 147-му маршруту. Он ехал со стороны ул.Чечета в направлении МКАД. В районе ул. Наполеона Орды автобус врезался в стоящий в первой полосе грузовой Mercedes. Со слов самого водителя автобуса и пассажиров, ему стало плохо", - рассказали в ГАИ.
Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.