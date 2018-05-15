закрыть
15 мая 2018, вторник, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Канаде женщинa впервые стала архиепископом

  • 15.05.2018, 8:48

Мелиса Скелтон возглавила англиканскую церковь в Британской Колумбии и Юконе.

12 мая англиканская церковь Канады впервые избрала архиепископом женщину. Об этом сообщила пресс-служба епархии Нового Вестминстера.

Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита. Она возглавила англиканскую церковь в Британской Колумбии и Юконе.

Скелтон сохранила и предыдущую должность – епископа в Нью-Вестминстере.

Как отмечает CBC News, Скелтон родилась в США в семье адвокатов. До прихода в церковь она работала в компаниях Proctor & Gamble и Tom’s of Maine.

В 2016 году англиканская церковь впервые разрешила женщине стать епископом.


популярное за неделю

Мнение

Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко
«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип