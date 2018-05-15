Илон Маск открыл филиал в Китае 15.05.2018, 10:15

Илон Маск

Tesla впервые зарегистрировала зарубежное подразделение.

Компания Tesla бизнесмена и изобретателя Илона Маска впервые открыла зарубежное подразделение. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Tesla зарегистрировала компанию в Шанхае, причем работать в Китае она будет без необходимости создавать СП с местными предприятиями.

Tesla Shanghai Co учреждена 10 мая в шанхайском районе Пудун с капитализацией в 100 млн юаней ($15,8 млн) была учреждена 10 мая в шанхайском районе Пудун.

Слухи о том, что Tesla близка к соглашению с властями КНР о строительстве завода в Китае, появились еще в прошлом году, однако официального подтверждения так и не было, уточняет издание.