Видеофакт: В Гродно ГАИ силой заталкивает женщину в машину 22 15.05.2018, 12:46

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Сотрудники ГАИ считают свои действия правомерными.

В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, где видно, как сотрудники ГАИ заталкивают девушку в служебную машину. Сама она утверждает, что гаишники применили к ней физическую силу после того, как она попросила представиться и предъявить факт нарушения. А в милиции утверждают, что гродненка переходила улицу в неположенном месте и оказывала сопротивление, сообщает 015.BY.

— Я шла по улице и разговаривала по телефону. В это время подъехали сотрудники ГАИ, сказали, что я нарушила правила перехода дороги. Я сначала подумала, что это розыгрыш. Попросила показать документы, на что мне ответили, мол, садись в машину. Потом я попросила показать видео или другие доказательства моего нарушения. И тогда меня начали силой запихивать в машину. Сначала сказали, что я пьяная. Потом, что просто психичка, — рассказывает Марина.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, сейчас в связи с поступлением жалобы по данному факту в ГАИ проводится служебная проверка:

— Вечером 12 мая в районе дома № 35 по улице Кабяка за переход дороги в неположенном месте была задержана местная 42-летняя жительница. Она отказалась называть свои фамилию, стала вести себя вызывающе, попыталась привлечь к себе внимание окружающих. На неоднократные законные требования прекратить противоправное поведение не реагировала, в связи с чем было принято решение о доставлении женщины в РОВД, чтобы установить ее личность и для дальнейшего разбирательства. Однако женщина продолжала вырываться и пыталась уйти. Сотрудниками ГАИ было принято решение о применении к ней физической силы. Для задержанной это уже четвертый протокол за нарушения ПДД в качестве пешехода. Также она привлекалась к административной ответственности и как водитель — лишалась права управления, — прокомментировал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкомаАндрей Цыдик.

К слову, гродненка Марина на неправомерные, на ее взгляд, действия сотрудников ГАИ собирается жаловаться в суд.