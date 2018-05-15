МАРТ объяснил, почему белорусские овощи стоят дороже импортных 11 15.05.2018, 20:45

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Оказывается, все дело в «затратах на отопление теплиц».

Как пояснил в интервью газете «Рэспублiка» заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, изменение цен в овощном сегменте – сезонное явление.

– До конца апреля – начала мая наши огурцы и помидоры могут быть действительно дороже средиземноморских. На их себестоимость значительно влияют затраты на отопление теплиц, а в южных странах они растут в открытом грунте, - рассказал Картун.

К началу лета цены на импортные и белорусские овощи выравниваются, и наши чаще становятся дешевле. Однако многое зависит и от факторов глобального масштаба.

– Например, в этом году хороший урожай в Турции. И томаты они продают крайне дешево. В прошлом году конъюнктура сложилась с точностью до наоборот. Турецкие овощи ранней весной не уродили. Украинской продукции тоже на подходе не было. Наши производители отреагировали на дефицит и стали резко увеличивать отпускные цены. Мы выявляли такие тенденции, считая рост цен необоснованным, - сказал чиновник.

Замминистра считает, что предприятиям необходимо продумывать долгосрочную стратегию, а не жить одним днем, иначе можно попросту потерять рынок.