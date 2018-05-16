Белорусам на заметку: Польша вводит новые правила продажи алкоголя 5 16.05.2018, 14:05

3,612

Алкоголь приобрести будет сложнее.

Польские органы самоуправления еще до начала летних каникул должны принять решение, ограничивать ли продажу алкоголя в ночное время, передает «Радыё Свабода».

С 9 марта в Польше действует обновленный закон о воспитании в трезвости и противодействии алкоголизму. Он позволяет местным властям контролировать количество и место расположения магазинов, в которых можно купить алкоголь. Кроме того, закон позволяет ввести запрет на продажу алкоголя с 22 часов вечера до 6 утра.

Ключевые решения по этому вопросу будут приняты местными властями в мае и июне этого года. Ночной запрет на продажу в настоящее время уже действует в Сопоте и Петркуве-Трибунальском.

Некоторые польские города свое решение привязывают к тому, что говорят их жители. Власти Гданьска в середине мая проведут опрос, поддерживают ли жители города запрет на продажу алкоголя в ночное время. Жители Лодзи уже выразили свое мнение - 68% опрошенных (а это группа из 2599 человек) против любых запретов.

В Варшаве чиновники хотели бы иметь возможность вводить запрет точечно, в отношении отдельных районов или объектов, однако депутаты правящей партии не склонны к таким исключениям, потому что, на их взгляд, это могло бы привести к субъективным решениям и ограничении конкуренции в определенных частях города.

Уже известно, что не будет вводить запрет на торговлю алкоголем ночью Белосток. Единственное, что рассматривают власти города - это ограничение максимального количества магазинов, продающих спиртные напитки.