Траволта исполнил зажигательный танец в Каннах под трек 50 Cent
- 16.05.2018, 18:05
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Американский актер Джон Траволта порадовал пользователей социальных сетей танцем под трек 50 Cent.
Рэпер выступал в Каннах на премьере драмы "Кодекс Готти", в которой Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек "Just A Lil Bit". Судя по реакции зрителей, они остались довольны.
"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал 50 Cent в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.
Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr— 50cent (@50cent) 16 мая 2018 г.
В комментариях к твиту 50 Cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как "Криминальное чтиво" и "Бриолин", а также о меме с его участием.
Still cool lol pic.twitter.com/nXRCCYinLy— 👄Summer👄 (@Tiffee540) 16 мая 2018 г.
Well we knew he could dance and get down lol pic.twitter.com/Ql59uKlNKI— ☔️Southside4life☔️ (@MommyAngel4Life) 16 мая 2018 г.
thought this was the only move he had... pic.twitter.com/FzQ1fwsQ33— Kutsi3 🇰🇪 (@JayEliude) 16 мая 2018 г.