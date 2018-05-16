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У Пашиняна самый низкий доход среди всех премьеров Армении

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  • 16.05.2018, 20:11
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Никол Пашинян
Фото: RFE/RL

Доходы Пашиняна составили около $16 тысяч, из которых около 12 тысяч – депутатская зарплата.

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна самый низкий доход среди всех глав правительства с момента основания республики.

Об этом пишет армянская газета «Паст», в распоряжение которой попала декларация о доходах политика, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что в прошлом году доходы Пашиняна составили около 16 тысяч долларов, из которых около 12 тысяч – депутатская зарплата. По данным издания, у премьера Армении и его жены нет ценных бумаг, зарубежных активов или банковских счетов, а также недвижимости.

Никол Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая. Он занял этот пост после массовых протестов, которые продолжались по всей стране с середины апреля. Демонстранты добились смещения с руководящей должности Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну более десяти лет.


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