Авиация и танки Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС 17.05.2018, 7:47

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Операции в секторе Газа стали ответам на обстрелы израильской территории.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские истребители атаковали семь военных комплексов ХАМАС. Кроме того, танки атаковали два военных поста ХАМАС. Никто из израильских военных не пострадал.

A short while ago, IAF fighter jets struck Hamas terror targets in northern Gaza. 4 of the targets were buildings & terror infrastructure in a military compound, & 3 more were in a weapons production facility — IDF (@IDFSpokesperson) 16 мая 2018 г.

Такие действия стали реакцией на пулеметные обстрелы жилых домов в городе Сдерот и позиций израильских военнослужащих на границе с сектором Газа, отметили в ЦАХАЛ.

The strikes were conducted in response to the heavy machine gun fire that targeted the city of Sderot, southern Israel, & numerous shooting attacks throughout the day — IDF (@IDFSpokesperson) 16 мая 2018 г.

Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США.

14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.