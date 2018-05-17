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Авиация и танки Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС

  • 17.05.2018, 7:47
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Операции в секторе Газа стали ответам на обстрелы израильской территории.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские истребители атаковали семь военных комплексов ХАМАС. Кроме того, танки атаковали два военных поста ХАМАС. Никто из израильских военных не пострадал.

Такие действия стали реакцией на пулеметные обстрелы жилых домов в городе Сдерот и позиций израильских военнослужащих на границе с сектором Газа, отметили в ЦАХАЛ.

Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США.

14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.


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