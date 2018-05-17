«Матери 328» из Лиды: Открылось второе дыхание 1 17.05.2018, 9:40

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Людмила Лапко

Фото: svaboda.org

Местные власти занервничали из-за упорства голодающих активисток.

В Лиде шестые сутки продолжают голодать две активистки движения «Матери 328» - Людмила Лапко и Елена Миколаюк. Вчера представители райисполкома поинтересовались состоянием здоровья одной из них, Людмилы Лапко, сообщает «Радыё Свабода».

Людмила Лапко голодает в своем доме, она в отпуске и не ходит на работу. Вчера, по словам Лапко, к ней позвонил заместитель председателя райисполкома Виктор Пранюк и поинтересовался здоровьем, сказал, что к ней придет врач.

«Действительно, позже пришел врач из городского госпиталя и участковый врач. Послушали меня, выписали лекарства, и завтра я пойду в больницу, чтобы мне сделали кардиограмму. Я особо ни на что не жаловалась, но они взяли с меня обещание, что буду выполнять их предписания», - сказала Лапко.

Звоноком из райисполкома Лапко была удивлена, потому что еще утром говорила, что никто из властей не обращает на ее проблемы внимания. Добавила, что Пранюк обещал записать ее на прием к «депутату палаты представителей»: мол, вам ничего самой не нужно делать.

Вторая голодающая, Елена Миколаюк, продолжает ежедневно ходить на работу. К ней никто из райисполкома не звонил, и за медицинской помощью она не обращалась.

«Я пока сама придерживаюсь всех рекомендаций, которые нужно соблюдать во время голодовки, и сегодня даже стало лучше, словно открылось второе дыхание», - сказала Николаюк.

Насчет прекращения голодовки обе женщины пока не определились. Но, по их словам, в четверг 17 мая, возможно, будет принято какое-то решение.