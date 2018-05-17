Новый «Абрамс» против российской «Арматы»: кто победит? 10 17.05.2018, 12:41

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Специалисты смоделировали вероятный танковый конфликт в районе Калининграда.

Если напряженность между Россией и США выльется в открытую войну в Европе, она неизбежно станет ядерной. Но даже в случае начала третьей мировой сползание к ядерному Армагеддону будет постепенным, пишет американское издание The National Interest.

Если взять в качестве примера маловероятный сценарий конфликта конца 2020-х годов где-нибудь в районе Калининграда, который может разгореться из-за некоего непреднамеренного столкновения, то в нем друг с другом сойдутся российские и американские танки.

К середине 2020-х годов в составе танковых войск американской армии будут преобладать основные боевые танки компании «Дженерал Дайнэмикс» (General Dynamics) M1A2 SEP v.4 «Абрамс». По сравнению с сегодняшними моделями SEP v.2 и SEP v.3, которые только начинают поступать на вооружение, SEP v.4 получит усовершенствованные приборы обнаружения, лучшую защиту и сетевые возможности. Но в основном это будет машина, похожая на сегодняшний «Абрамс».

А вот на вооружении российских сухопутных войск, скорее всего, будет смесь танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и некоторое количество машин Т-14 «Армата». На бумаге самым грозным из них является Т-14, который обладает современными системами защиты и оснащен необитаемой башней. Кроме того, у него отличные характеристики маневренности.

Выпускник Университета прикладных наук капитан Стефан Бюлер (Stefan Bühler), служащий в Центре повышения квалификации вооруженных сил Швейцарии офицером по обезвреживанию взрывных устройств и одновременно командиром танковой роты, утверждает, что Т-14 обладает лучшими показателями по удельной мощности на единицу веса при одинаковой нагрузке на грунт. Следовательно, 48-тонная «Армата» более маневренна, чем «Абрамс», да и немецкий «Леопард 2».

«У Т-14 такая же мощность двигателя, как у танков «Леопард 2» и М1 «Абрамс», но имея боевой вес 48 тонн, он на 20% легче, благодаря чему удельная мощность его двигателя составляет 31,3 л.с. (лошадиные силы), на тонну. По сравнению с западными аналогами, имеющими удельную мощность 24 л.с. на тонну, новый русский танк намного более подвижный и маневренный, — написал Бюлер. — Гусеницы у нынешней версии Т-14 более узкие по сравнению с машинами «Леопард 2» и М1 «Абрамс», но благодаря меньшему весу он не очень нуждается в широких гусеницах. Удельное давление на грунт у него будет примерно таким же, как и у западных танков».

Кроме того, используя сочетание активных систем защиты, реактивной брони и пассивной многослойной брони, Т-14 надежнее защитит свой экипаж в сравнении с западными машинами, такими как «Абрамс». Далее Бюлер отмечает, что необитаемая башня «Арматы» дает некоторые преимущества по живучести. «Основываясь на всех этих соображениях, мы должны сделать заключение о том, что Т-14 «Армата» обеспечивает экипажу более высокую степень защиты по сравнению с западными танками, хотя боевой вес у него значительно ниже», — пишет он.

Если говорить о приборах обнаружения, то «Абрамс» сохранит свои преимущества, поскольку в этом направлении русские отстают. Однако Бюлер отмечает, что приборы обнаружения являются проблемой для всех танков. «Если сравнивать видеокамеры и оптико-электронные прицелы с более старыми оптическими системами, то они по-прежнему уязвимы для огня противника и могут трескаться. Оптика есть и будет ахиллесовой пятой боевых танков, в том числе, Т-14», — отмечает швейцарский офицер.

У необитаемой башни есть еще один недостаток. Командир не может высунуть голову наружу, чтобы лучше оценить ситуацию. Но эту проблему помогут разрешить технологии. «Сейчас эксперты спорят в основном о том, лишается ли командир необходимого обзора, когда сидит внутри танка, и дают ли ему телекамеры и оптико-электронные прицельные приспособления тот же самый объем информации, что и оптические устройства с системами наблюдения, которые установлены на танках нынешнего поколения, — пишет Бюлер. — Взгляд в небо дает ответ на этот вопрос (технический). Летчик F-35 видит сквозь самолет, имея индикатор на лобовом стекле. Компьютер создает виртуальное трехмерное изображение, получая видеосигналы от установленных повсюду камер. Командир следит за этим изображением по направлению своего зрения. Израильская компания «Элбит Системс» (ELBIT Systems) уже предложила такую технологию под названием «Железное зрение» (Iron Vision) для бронированной техники. Благодаря ей командир Т-14 будет видеть поле боя даже лучше, чем командир танка с обитаемой башней».

Скорее всего, характеристики у Т-14 и «Абрамса» примерно одинаковые, и ни один из этих танков не будет обладать непревзойденными преимуществами. Однако более совершенные приборы обнаружения «Абрамса», а также более высокий уровень подготовки в американской армии и лучшая доктрина дадут США небольшое преимущество. Конечно, если разразится настоящая война между США и Россией, мелкие тактические вопросы не будут иметь никакого значения перед лицом вероятного ядерного холокоста.