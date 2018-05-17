Костевич: Будет специальное «окно» для информации о белорусах за границей 31 17.05.2018, 12:51

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Министр труда рассказала о том, как комиссии будут собирать информацию о «тунеядцах».

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич выступила в «палатке», где обсуждался обновленный декрет по «тунеядству».

— Прежде всего надо посмотреть, как декрет заработает на услугах ЖКХ, я бы сейчас не обсуждала этот вопрос. Надо наработать практику 2019 года, — ответила Ирина Костевич на вопрос tut.by о том, будет ли расширен список услуг, за которые иждивенцы будут платить по экономически обоснованным тарифам.

Министра труда рассказала, что тунеядцев будут приглашать на заседания комиссий.

Тем, кто легально работает за границей, чтобы не попасть в список «тунеядцев», нужно будет документально подтвердить трудоустройство за границей.

— Будет разработано на соответствующих сайтах соответствующее окно, где человек в электронном виде может уведомить о том, что он работает в России или другой стране, на таком-то предприятии. Это практика была и по предыдущему декрету, она очень хорошо себя показала, — отметила Ирина Костевич.

Министр труда затруднилась ответить, сколько белорусов подпадает под обновленный декрет по тунеядству, а также сколько в стране неработающих владельцев квартир трудоспособного возраста, которые будут оплачивать ЖКУ по полным тарифам. Ранее в ведомстве заявляли о 250 тысячах человек, которые могут попасть под действие обновленного декрета по тунеядству.

Напомним, в регионах уже начали создавать постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Их создание предусмотрено обновленным декретом по «тунеядству».

В числе первых районов, в которых появились подобные комиссии, оказались Пружанский и Каменецкий. Это предусмотрено соответствующими решениями райисполкомов. Из примечательного — комиссии смогут запрашивать в организациях любой формы собственности информацию, которая относится к ее деятельности.