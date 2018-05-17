Джек Дорси: Биткоин станет единой валютой для всех платежей в интернете 4 17.05.2018, 12:58

Топ-менеджер Twitter предложил упростить расчеты в сети.

CEO Twitter и платежного стартапа Square Джек Дорси считает, что интернет нуждается в собственной нативной криптовалюте, и такой валютой вполне может оказаться биткоин. Такое мнение он высказал в панельной дискуссии с CEO Lightning Labs Элизабет Старк на конференции Consensus 2018, пишет CoinDesk.

«Я склонен думать, что интернет заслуживает нативную криптовалюту, и она у него будет. Я не знаю, будет ли это биткоин, но я на это надеюсь. Я его большой поклонник», — сказал Дорси.

По его словам, идея о том, что однажды биткоин станет основой для всех платежей в сети, остается предметом жарких дебатов внутри Square.

«Мы это допускаем. Есть много скептиков, идут большие дебаты и споры. Но именно так и рождается волшебство и креативность», — добавил Дорси.

Несмотря на то, что Square пока еще не разработал полноценное платежное решение на основе биткоина для мерчантов и потребителей, по словам Дорси, компания придерживается того видения, которое окружало криптовалюту с самого начала ее существования.

«Мы хотим вернуться к оригинальной идее и дать возможность купить за биткоины чашку кофе. Именно поэтому мы сотрудничаем с Lightning Labs и сделаем все необходимое для того, чтобы это случилось».

Готовность пойти на любые шаги для массового принятия биткоина, однако, не означает, что Square может поставить под угрозу открытую природу сети.

«Это очень открытое сообщество, и я хочу быть уверенным, что корпоративный мир ему не угрожает», — заключил Джек Дорси.