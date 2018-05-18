Порошенко ввел в действие новые санкции против РФ 18.05.2018, 12:11

Петр Порошенко

Фото: EPA

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против физлиц и компаний РФ.

Соответствующий указ №126/2018 от 14 мая опубликован на сайте президента Украины в ночь на 18 мая.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 2 мая СНБО Украины ввел в действие персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

"Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ , представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.", – сообщили в СНБО.

В информации отмечается, что также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и т.д.

"Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы", - добавили в СНБО.