Украинский миллиардер подал иск к белорусским властям 2 18.05.2018, 13:59

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже третий инвестор подал иск к властям Беларуси в международный арбитраж.

Правительство Беларуси назначило Минюст своим представителем по иску зарегистрированной в Нидерландах компании Delta Belarus Holding BV в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Как пишет tut.by, это следует из постановления совмина Беларуси № 364 от 16 мая.

ICSID, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

22 марта в ICSID был зарегистрирован иск Delta Belarus Holding BV к властям Беларуси. Предметом разбирательства является банковское предприятие. В числе ответчиков указаны премьер-министр, министр экономики и министр иностранных дел Беларуси.

Delta Belarus Holding контролировал в Беларуси «Дельта Банк», который в 2015 году был признан банкротом. Правоохранительные органы Беларуси называли причиной банкротства банка незаконный вывод денежных средств и капитала банка. В отношении топ-менеджеров «Дельта Банка» были возбуждены уголовные дела.

В отношении банка было открыто ликвидационное производство. Но оно еще не завершено. Управляющим в деле о банкротстве назначено «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Конечным владельцем «Дельта Банка» называли украинского бизнесмена Николая Лагуна, который в 2007 году купил в Беларуси «Атом Банк» и переименовал в «Дельта Банк». Банк специализировался на потребительском кредитовании.

В настоящее время в Украине продолжается процесс банкротства местного «Дельта Банка». Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 7 мая 2018 года осуществляет возмещение средств 311 тыс. вкладчикам «Дельта банка» по договорам банковского вклада и договорам банковского счета.

Сейчас из 16,18 млрд гривен — общей гарантированной суммы возмещения — вкладчикам «Дельта Банка» фонд выплатил 15,66 млрд грн (96,8%). В целом за получением возмещения обратились почти 254 тыс. вкладчиков неплатежеспособного банка. Власти Украины намерены провести международное расследование банкротства «Дельта Банка». Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что «все аферисты сбежали за границу», но пообещал «рано или поздно их словить».

Стоит напомнить, что в начале года российская компания «Гранд Экспресс» подала иск к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. 4 мая были назначены судьи по данному делу. «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода.

15 ноября 2017 года еще одна российская компания «Манолиум Процессинг» начала судебный процесс с Беларусью. Требования компании предъявлены на основании Договора о ЕАЭС в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. «Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва заявленного инвестдоговора.