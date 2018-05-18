Названы 10 кинопремьер лета, которые стоит посмотреть 18.05.2018, 14:40

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Лето 2018 обещает порадовать поклонников голливудского кино серией громких и стоящих кинопремьер.

В ожидании старта горячего сезона блокбастеров «Новое время» называет десять кинопремьер лета, которые нельзя пропустить. От нового научно-фантастического триллера с Киану Ривзом в главной роли до продолжения нашумевшего «Мира юрского периода», этим летом киноманам точно не будет скучно.

1. «Хан Соло: Звездные Войны. Истории»

Второй спин-офф легендарного фильма Звездные войны

Сюжет: В далекой-далекой галактике, наверное, все слышали о легендарном тысячелетнем Соколе. Внес его в историю вселенной не кто иной, как самый ловкий и быстрый контрабандист на просторах космоса Хан Соло вместе со своим постоянным спутником и помощником Чубаккой. Их жизнь полна приключений и авантюр, ведь друзья нередко заглядывают в самые темные и опасные места галактики. На своем пути Хану Соло повстречалось и еще повстречается немало людей, но не последнее место среди них занимает отличный карточный шулер Лэндо Каприссиан. С этого начинается история человека, который внесет свой вклад в историю галактики.

2. «Мир юрского периода 2»

Пятый фильм в серии Парк юрского периода

Сюжет: Прошло четыре года с того времени, как огромный Парк Юрского периода потерпел глобальных уничтожений от лап динозавров. Остров Нублар сейчас заброшен людьми, в то время как некоторые твари еще выживают в джунглях. Спокойное существование динозавров прерывает островной вулкан, который проснулся и готов уничтожить всю фауну. Управляющая парка Клэр Дерринг хочет сделать все возможно, чтобы спасти рептилий. Она просит дрессировщика Оуэна Грэди помочь спасти их от уничтожения под лавой. Парень соглашается, ибо хочет найти Блю – своего главного раптора, который затерян где-то в дебрях острова. А то, что Клэр и Оуэн найдут на острове, их поразит. Земля когда-то может вернуться в свой доисторический век, когда на ней правили динозавры.

3. «Сикарио 2: Солдат»

Продолжение фильма Убийца 2015 года

Сюжет: Продолжение фильма «Сикарио «2015 года, которое покажет набирающую обороты войну спецагентов с наркоторговцами на границе США и Мексики. В фильме будет раскрыта история самого загадочного и мрачного персонажа – мексиканца Алехандро Гиллике (Бенисио Дель Торо). В шатком сотрудничестве с агентами ЦРУ он вскрывает «дыры» на границе США, открывающие путь для наркотрафика, нелегалов и еще, как выясняется, для террористов.

4. «Человек-муравей и Оса»

Юбилейная, двадцатая картина кинематографической вселенной Marvel

Сюжет: Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

5.Судная ночь. Начало

Приквел трилогии Судная ночь, Судная ночь 2 и Судная ночь 3

Сюжет: Чтобы значительно понизить уровень преступности на оставшуюся часть года, Новые отцы-основатели Америки (NFFA) решают протестировать теорию о том, чтобы люди выплеснули всю свою агрессию за одну ночь в изолированном районе. Но когда насилие угнетателей встречается с яростью маргиналов, эксперимент выходит за границы пробного города и распространяется по всей стране.

6.Небоскреб

Эпичный боевик с Дуэйном Джонсоном

Сюжет: Экс-лидер элитного отряда ФБР и герой войны Уилл Форд становится экспертом по безопасности высотных зданий. Когда китайский небоскреб, который он определил, как самое безопасное место в мире, возгорается пожаром, на Форда обрушиваются все обвинения. В бешеной гонке он должен найти настоящих злоумышленников, очистить свое имя и спасти своих близких, застрявших в пылающей высотке.

7.Миссия невыполнима: Последствия

Шестая и самая длинная часть франшизы Миссия невыполнима

Сюжет: Легендарная франшиза набирает обороты! Новые времена порождают новых злых гениев, которые обладают современным оружием и становятся реальной угрозой для планеты. Вызов, брошенный команде спецагентов во главе с Итаном Хантом (Том Круз), может стать их последней миссией.

8. Мег: Монстр глубины

Фантастический фильм ужасов Джона Тертелтауба с Джейсоном Стэйтемом

Сюжет: Глубоководная исследовательская станция обнаруживает в Марианской впадине целый мир существ, считавшихся вымершими миллионы лет назад. На станцию нападает 25-метровая акула мегалодон, станция опускается на дно впадины и её экипаж оказывается запертым в ловушке. Доктор Мивей Чжан привлекает дайвера Джонаса Тейлора к операции спасения станции. Оказывается, у Джонаса уже был опыт столкновения с гигантским хищником несколько лет назад, он чудом спасся, но его рассказу никто не поверил. Джонасу предстоит найти общий язык с партнером — дочерью доктора Сюин Чжан.

9.Шпион, который меня кинул

Пародия на Агента 007 с Милой Кунис и Джастином Теру

Сюжет: Создатели сняли пародию на фильм о Джеймсе Бонде. Название картины Шпион, который меня кинул –отсылка к десятому фильму об агенте 007 под названием Шпион, который меня любил. Комедия расскажет о двух подругах, которые узнали, что бывший парень одной из них – секретный агент.

10.Репродукция

Научно-фантастический триллер с Киану Ривзом

Сюжет: Семья нейробиолога Уилла Фостера, супруга Мона и трое детей, погибла в автокатастрофе. Уилл собирается использовать клонирование и технологию переноса сознания с целью воскрешения своих родных. В этой крайне рискованной операции ему должен помочь друг Эд Уиттл. Перед главным героем встают сложные этические и моральные вопросы.