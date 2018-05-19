Выборы президента позади - цены на бензин в РФ обновляют максимумы 2 19.05.2018, 9:19

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Фото: ТВ Центр

А в Беларуси, напомним, цены на бензин «привязали» к российским.

После президентских выборов в России цены на бензин резко пошли вверх. В Российском топливном союзе (РТС) отмечают беспрецедентный рост оптовых цен. За ними неминуемо тянутся и цены на заправках. РТС, объединяющий топливных розничных трейдеров, уже обратился с просьбой вмешаться в ситуацию к президенту РФ Владимиру Путину, а "Совет товарных рынков" сообщил о "неконтролируемом" росте цен премьеру Дмитрию Медведеву. DW выяснила, каковы реальные причины подорожания топлива и как оно отражается на уровне жизни россиян.

Динамика цен на бензин

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92/93 на российских заправках составляли в январе, феврале и марте 2018 года 38,2 рубля за литр. В апреле показатель составил уже 38,6 рубля, в мае - 39,1. При этом ценники разительно отличаются в зависимости от региона. Как сообщили DW эксперты Thomson Reuters Kortes, максимальная розничная стоимость бензина марки АИ-92/93 в мае 2018 составила 51,68 рублей за литр в Республике Саха (Якутия), а минимальная - 36,98 рубля - в Чечне. В столице, по данным ЦДУ ТЭК, только за прошлую неделю цены на 92-й бензин выросли на 40 копеек. В итоге в Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр. Литр АИ-95 в на столичных АЗС подорожал за тот же период на 63 копейки и достиг 43,9 рубля.

Если в Москве, где уровень жизни и средние зарплаты выше, чем на периферии, это обстоятельство воспринимается пока спокойно, то в регионах недовольство потребителей уже прорывается наружу. В Омске на 1 июня запланирован митинг против повышения цен. Блогеры Воронежской области запустили в соцсетях шуточный мем - в нем известный персонаж Арнольда Шварценеггера Терминатор, увидев цены на местных заправках, пересаживается с мотоцикла на велосипед. Негативное влияние ценового скачка на бизнес и уровень жизни населения отмечен в Ульяновской области и ряде других регионов.

Причины подорожания бензина

Рост спроса на топливо, традиционно отмечаемый весной, в этом году является далеко не главным фактором всплеска цен. Как заявил DW гендиректор Независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, к росту оптовых цен привел, в первую очередь, экономический фактор - рекордно высокий экспортный паритет для российских нефтепродуктов, установившийся в последние месяцы. "Российский рубль ослаб. Мы видим, что он не просто не укрепляется вслед за ростом цен на нефть, а, напротив, дешевеет к доллару из-за геополитики и покупки валюты на бирже Минфином", - сказал Турукалов.

Вторым важным фактором стал рост акцизов, которые выплачивают в бюджет нефтяные компании. "Сейчас акцизы значительно выше, чем изначально предполагалось в рамках налогового маневра. Планировалось, что на 2017 год акциз на бензин составит 5830 рублей за тонну, однако на первое полугодие 2018 года он установлен на уровне 11213 рублей", - говорит Турукалов. Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, слабый рубль и высокие акцизы, по его словам, дали рекордные уровни экспортного паритета - продавать нефтепродукты за рубеж нефтяным компаниям значительно выгоднее, чем на внутреннем рынке.

"Заработок от экспорта автомобильного бензина составляет около 60 тысяч рублей за тонну для заводов Центральной России. Внутренний рынок неминуемо подтягивается к этим ценам. Розница же растет потому, что ей некуда деваться. Реализация бензина и дизельного топлива на АЗС сейчас глубоко убыточна - убытки составляют несколько рублей на литр. По этой причине цены на заправках в последние недели быстро растут вслед за оптовыми ценами. Это было абсолютно ожидаемо", - отмечает эксперт.

По мнению Михаила Турукалова, цены не перестанут расти, если не вмешается государство. При этом, действенных механизмов, которые позволят нормализовать ситуацию на топливном рынке, на его взгляд, осталось два: отпустить розничные цены и (или) снизить акцизы до планировавшихся изначально. "Это позволит сделать внутренний рынок привлекательным для нефтяных компаний и выведет топливную розницу из убытков", - считает эксперт.

Как обстоят дела в других нефтедобывающих странах

Сравнительный анализ показывает, что доступность бензина для потребителей в России не намного ниже, чем в других нефтедобывающих странах Запада. Так, согласно данным, исследованным компанией Thomson Reuters Kortes, на среднюю зарплату по России в 810 долларов в месяц можно купить 1209 литров 95-го бензина. Зарплата в 4738 долларов в месяц в США позволяет приобрести 6490 литров. Таким образом, зарплата американца более чем в 5 раз больше, чем у россиянина, и более чем в 5 раз больше бензина он может себе позволить.

Менее доступен бензин в Норвегии - здесь средняя зарплата составляет 6382 доллара, на них можно купить 3366 литров бензина. Иными словами, при доходе, почти в 8 раз превышающем среднероссийский, норвежец может купить лишь в 2,8 раза больше бензина, чем россиянин. Это объясняется тем, что стоимость автомобильного топлива в Норвегии одна из самых высоких в мире - более 2 долларов за литр топлива.

Наиболее низкие цены на бензин зафиксированы в Венесуэле, Иране и Кувейте. Так, при средней месячной зарплате в 456 долларов в Иране можно приобрести 1520 литров бензина, в Кувейте - 8307 литров при зарплате в 2908 долларов.