Спасение утопающих теперь - дело дронов 2 19.05.2018, 11:58

На немецких морских курортах перед началом купального сезона тестируют новую технику.

Эта фотография была сделана в Германии на балтийском курорте Цингст. Здешние спасатели из Немецкого Красного Креста (DRK) в новом сезоне будет использовать на пляжах такие дроны, пишет dw.com.

Фото: DPA

С помощью этих квадрокоптеров, способных развивать скорость до 65 километров в час, они смогут сбрасывать терпящим бедствие резиновую камеру, автоматически надувающуюся при соприкосновении с водой. Она должна помочь тонущим продержаться на поверхности до прибытия самих спасателей.