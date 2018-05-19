Королевская свадьба: принцу Гарри пожаловали титул 19.05.2018, 13:12

Принц Гарри и Меган Маркл получат титул герцога и герцогини Сассекских.

Об этом официально заявил Букингемский дворец.

"Королева сегодня с радостью пожаловала титул герцога принцу Гарри Уэльскому. Он будет носить титул герцога Сассекского, графа Дамбартонского и барона Килкеля", - говорится в заявлении.

"Принц Гарри таким образом станет Его Королевское Высочество герцог Сассекский, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской".

Герцогство - самый высокий титул в британском пэрстве. Традиционно королевские сыновья получают титулы в трех исторических областях - Англии, Шотландии и Ирландии - из которых состоит Соединенное Королевство, сообщает BBC.

Титул графа Дамбартонского не был занят с 1749 года. Маркл же станет первой герцогиней Сассекской.

Последние часы до свадьбы

Миллионы людей по всему миру будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.

Ради того, чтобы обеспечить себе лучшее место для наблюдения за процессией, многие остались ночевать под открытым небом.

Брак будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с новобрачной проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

На свадьбу приглашены 1200 человек, гости уже начинают прибывать в Виндзор.