Пропагандист Заметалин устроил в «Евроопте» скандал из-за обслуживания по-белоруски 43 2.05.2018, 14:28

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Инцидент произошел в здании ТЦ «Галерея» на проспекте Победителей в Минске.

Конфликт между недовольным покупателем и продавщицей произошел в «Евроопте» в здании ТЦ «Галерея» на проспекте Победителей в Минске. В этом магазине кассиры обращаются к клиентам по-белоруски.

Свидетелем скандала стал Игорь Кольченко, директор пиар-агентства Sette, о чем он написал в «Фейсбуке».

Интересно, что возмутившимся покупателем, по словам очевидцев, оказался Владимир Заметалин, бывший главный идеолог страны. Мужчина на фото действительно очень похож на экс-чиновника.

Правда, сам Заметалин отказался комментировать ссору с продавщицей. «Не понимаю о чем вы говорите. Ваш язык не белорусский, а старорусский. Хватит мне врать», — ответил он корреспонденту nn.by.

В этом году Владимиру Заметалину исполняется 70 лет. Он родом из Тулы, окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, служил политруком в Германии, на Дальнем Востоке. В итоге оказался в Беларуси, где он возглавил пресс-службу Минобороны. Имел звание полковника.

Затем Заметалин был пресс-секретарем Совета Министров, вице-премьером, а также заместителем главы администрации Лукашенко, ответственным за идеологию. За время его нахождения в должности он отметился сильнейшим давлением на белорусскую культуру.

В конце карьеры Заметалин возглавлял «Беларусьфильм», фигурировал как продюсер нескольких белорусско-российских фильмов на военную тематику: «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Снайпер: оружие возмездия».

Сын Заметалина был осужден за экономические преступления на 6 лет лишения свободы. Он признан виновным за получение доходов преступным путем по двум уголовным делам.