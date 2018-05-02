Стартап белорусов стал официальным партнером Amazon 2.05.2018, 15:06

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Быстрый рост проекта привел к открытию полноценного офиса в Минске.

Белорусы из Storyline разрабатывают проект для создания голосовых приложений без навыков программирования. С запуска проекта прошло меньше года, а их разработка уже появилась в списке официальных партнёров Amazon Alexa, сообщает сайт dev.by.

По словам сооснователя и CEO Storyline Василия Шинкоренко, Amazon заинтересована в поддержке Storyline благодаря популярности сервиса: через него опубликовано уже 800 приложений, пользователи которых совершили более миллиона сессий.

«Наш дизайнер спроектировал новую версию Storyline. Мы сделаем так, чтобы в будущем делать приложения для Alexa было так же просто, как писать посты в Facebook. Напишите мне — покажу. Вы создадите то, чем будете действительно гордиться», — рассказал ИТ-предприниматель.

Быстрый рост проекта привёл к открытию полноценного офиса в Минске, в который компания набирает backend и frontend-разработчиков.