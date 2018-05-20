Все через Гондурас 5 Александр Обухович

20.05.2018, 8:20

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До точки невозврата нашей экономике осталось недалеко.

Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию Лукашенко придумает и он же ресурсы для нее изыщет.

Политическое руководство страны озабочено же лишь «выборами» (начиная со второго дня после того, как они состоялись) и противодействием возможным «цветным революциям». Всеми силами стараясь избегать непопулярных мер и силовыми ведомствами закручивая гайки контроля за ситуацией. Раз за разом выставляя правительству заведомо невыполнимые требования.

И раз за разом прощая их невыполнение. Однако по мере развития старческого маразма «белорусской модели» даже самым упертым сталинистам стало очевидно: только штыками и указами управлять современной экономикой невозможно. Разве что в рамках чучхе. Как и не получится пристроиться на содержание к богатым соседям: сегодня, в кризис, и у них полно проблем. Тем более что сладкие лекарства для нашей экономики давно закончились, остались только горькие. А их принимать очень не хочется. Ни правительству, ни населению.

Пробовали все: накачку внутреннего спроса необеспеченной эмиссией (получили 2011г.); силовое удержание курса доллара (загнали Нацбанк в несусветные долги); масштабные дотации предприятиям на поддержание численности (проели бесполезно, на развитие требовались совсем других размеров вливания); госинвестиции в отдельные проекты (почти все провалились); конфискации средств частного капитала (который стал просто убегать). А экономика как деградировала, так и продолжает деградировать.

Очередная волшебная панацея в виде «жесткой кредитно-денежной политики», возможно, и поможет профинансировать расходы на раздутый госаппарат (в т.ч. при помощи кредитов), но угнетает реальный сектор, стимулируя его деградацию: без масштабных инвестиций с траектории деградации ему не сойти.

До точки невозврата нашей экономике осталось недалеко. Пройдем ее - и уровень жизни Гондураса будет для нас недостижимой мечтой. Шансы выйти на траекторию развития остаются, пока еще имеем какой-никакой человеческий капитал. Но он и стремительно эмигрирует и деградирует из-за снижающегося уровня образования. По ряду направлений мы уже несостоятельны, и число таких направлений множится.

А власть нам только сказки рассказывает об удвоении нашего ВВП к 2024г. Да и экономически бессмысленно во многих случаях реанимировать убитые «белорусской моделью» предприятия: выгоднее создавать новые с нуля. По крайней мере, их можно формировать без тех неизлечимых болезней (отсутствие технологии, лишняя численность в заводоуправлениях, необходимость аутсорсинга и увольнений и пр.), от которых существующие предприятия излечить почти невозможно. Даже у лучших наших директоров (Г.Телешук, Р.Готовко) на это уходили годы, которых у нас сейчас нет.

Именно близость точки невозврата и позволила говорить о трагизме в состоянии белорусской экономики. Тем более что ни стратегии, ни промышленной политики у страны как не было, так и нет. Барахтанье вблизи нулевых темпов роста (+/- 2% - это просто ни о чем) позволяет аналитикам глубокомысленно рассуждать, но никаких проблем страны не решает.

Характерен пример. Небольшое белорусское предприятие поставляло детали (продукция механообработки) на конвейер в Россию. Покупатель выдвинул претензии и по цене (предложил снизить), и по качеству. Конкурент - китайское предприятие.

Съездили туда. Там аналогичная продукция производится на современных немецких и японских станках. Рядом запускаются аналогичные станки (скопированные) китайского производства. Белорусское предприятие на своих станках 70-х гг. конкурировать с таким китайским предприятием не сможет. И если бы беда была только в наличии станков! Даже купив такие станки в лизинг, конкуренцию нам не выиграть!

И не будем говорить о процентных ставках за лизинг. Современные станки высокопроизводительны. В Китае, с его огромным внутренним рынком, загрузка таких станков, как правило, на сменности выше 2. Доступный объем работ для белорусского предприятия дает загрузку при сменности 0,3-0,4. Кооперации в стране почти нет. А это означает, что стоимость обработки детали у белорусов будет в 3-4 выше, чем в Китае. Простая покупка станков никаких проблем ни для предприятия, ни для страны не решает.

Отметим еще один существенный момент. Китайцы, купив современные станки, сразу озаботились организацией производства их клонов. Получается, не получается, но лично я уверен - со временем доведут.

В БССР действовала система: перспективное оборудование сразу закупалось в ограниченном количестве. Изучалось в работе, при возможности совершенствовалось, запускалось у нас в серийное производство. И не только в оборудовании для АПК. Сам работал на таком оборудовании.

У нас несколько лет назад была проведена масштабная модернизация молочных ферм. Два предприятия (одно из них уже обанкротилось) поставили более тысячи комплектов оборудования для ферм, собрав их из импортной комплектации по отверточной технологии.

Причем значительная часть этой комплектации - простейшая: патрубки, шайбы, гайки. К тому же, в целях экономии, значительная часть поставляемых комплектов была морально устаревших моделей. Так что хорошо, что россияне не откликнулись на предложение нашего президента помочь им в оборудовании молочных ферм: судя по всему, опять бы опозорились.

Приведенные примеры - еще одна демонстрация того, что политикам и чиновникам в управлении экономикой делать нечего. Ни к чему, кроме распиливания ресурсов, они не пригодны. Управлять должны технократы, инженеры. А уж добавленной стоимостью пусть распоряжаются.

Александр Обухович, «БелГазета»