На малой родине Анатолия Сыса состоялся праздник поэзии 20.05.2018, 12:08

ФОто: «Радыё Рацыя»

Поклонники творчества поэта собрались на фестивале «Агмень».

В этом году организаторы мероприятия из «Союза белорусских писателей» сделали ребрендинг фестиваля, который стал называться «Агмень» - в честь одной из книг Анатолия Сыс, сообщает «Радыё Рацыя».

ФОто: «Радыё Рацыя»

На мероприятии присутствовали литераторы и поклонники творчества Анатолия Сыса из нескольких регионов Беларуси и Подляшья.

ФОто: «Радыё Рацыя»

Бард и писатель Дмитрий Бартосик считает камерный формат праздника приемлемым, но полагает, что личность Анатолия Сыса заслуживает большего почтения:

- Сама фигура Анатолия Сыса требует большего масштаба. Ну что я буду говорить всем понятные истины? Это один из самых главных поэтов 80-х годов. Возможно, самая яркая поэтическая звезда Беларуси 80-х годов. Почему не понимает местный отдел культуры - я не могу влезть к ним в голову.

ФОто: «Радыё Рацыя»

Мероприятие прошло во дворе родного дома Анатолия Сыса в деревне Горошков Речицкого района.

ФОто: «Радыё Рацыя»

ФОто: «Радыё Рацыя»

ФОто: «Радыё Рацыя»

ФОто: «Радыё Рацыя»