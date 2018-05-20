На малой родине Анатолия Сыса состоялся праздник поэзии
- 20.05.2018, 12:08
Поклонники творчества поэта собрались на фестивале «Агмень».
В этом году организаторы мероприятия из «Союза белорусских писателей» сделали ребрендинг фестиваля, который стал называться «Агмень» - в честь одной из книг Анатолия Сыс, сообщает «Радыё Рацыя».
На мероприятии присутствовали литераторы и поклонники творчества Анатолия Сыса из нескольких регионов Беларуси и Подляшья.
Бард и писатель Дмитрий Бартосик считает камерный формат праздника приемлемым, но полагает, что личность Анатолия Сыса заслуживает большего почтения:
- Сама фигура Анатолия Сыса требует большего масштаба. Ну что я буду говорить всем понятные истины? Это один из самых главных поэтов 80-х годов. Возможно, самая яркая поэтическая звезда Беларуси 80-х годов. Почему не понимает местный отдел культуры - я не могу влезть к ним в голову.
Мероприятие прошло во дворе родного дома Анатолия Сыса в деревне Горошков Речицкого района.