Почему мой сосед-выпивоха круче большинства белорусских маркетологов 3 Дмитрий Корсак

20.05.2018, 12:54

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Дмитрий Корсак

Давайте поговорим о маркетинге.

В моем доме живет сосед по прозвищу Змей. Возраст — за пятьдесят, крепко сбит, на лице ярко выделяется загогулиной сломанный когда-то нос. Змей очень выразительно улыбается, не разговаривает, а скорее сипит и на человека неподготовленного производит неизгладимое впечатление. Многих он даже сильно пугает, когда окликает вечером у подъезда. Змей дружит с алкоголем давней и крепкой дружбой, и иногда случается ситуация, при которой для того, чтобы им вновь слиться в экстазе, требуются небольшие инвестиции.

В поисках этих инвестиций Змей объективно проявляет себя как настоящий гений пиара. Он буквально не оставляет шансов большинству белорусских пиарщиков и даже целым рекламным отделам крупных предприятий.

Я совершенно не шучу!

И уверен, что вы меня поддержите, вспомнив множество примеров беспощадного белорусского пиара, безумной рекламы, навязчивого и липкого маркетинга. На мой взгляд, главный парадокс заключается в том, что бессмысленность такого подхода к продвижению товаров и услуг очевидна, но его продолжают штамповать безумным конвейером: по всей республике деньги миллионами рублей в год спускаются в унитаз, разбрасываются по ветру, с ними делают что угодно, но не тратят с умом. Да, приходится признать: если бы вы дали часть этих денег Змею, то практически наверняка было бы куплено несколько «пузырей» спиртного, но зато остальные были бы потрачены хотя бы с зачатками логики.

Далее я не буду голословным и постараюсь на конкретных примерах продемонстрировать вам маркетинговую эффективность Змея, и мы попробуем сравнить ее с реалиями белорусского «паблик релэйшнз».

Начнем с того, что Змей умеет себя подать как товарища и партнера. Он приветствует знакомых и проявляет искреннее внимание к ним не только тогда, когда надо взять взаймы. Мой сосед понимает ценность долгосрочных отношений. Он искренне рад мне не только во время получения безвозвратной ссуды и, даже получив ее, не спешит, урвав рубль, моментально исчезнуть за углом. Сосед обязательно обсудит со мной перспективы выпадения осадков, последние новости рынка ценных бумаг, вероятность того, что бездомная кошка, живущая в подвале, родит уже завтра. И только после этого позволит себе не спеша, с достоинством удалиться за «пузырем». Змей на уровне интуиции чувствует, что если хотя бы раз расслабиться и проявить нетерпение, то он потеряет заработанное годами реноме. Позволить такой роскоши он себе не может.

С другой стороны, я даже не вижу смысла особо напрягаться и вспоминать конкретный пример некорректного отношения к покупателю в белорусском магазине.

Просто вспомните, как вы в последний раз заходили в салон мебели/стройматериалов/электродевайсов/магазин одежды. Что стало с вниманием продавца после того, как вы сообщили ему, что просто пришли осмотреться и ничего особо покупать пока не планируете? Как себя вел сотрудник салона после того, как «закрыл сделку»? Если бы в магазине работал Змей — с его талантами вы бы наверняка не почувствовали, что вас «попользовали», даже если бы это произошло, и ушли бы с отчетливым желанием рано или поздно вернуться.

Змей ни разу не вернул долги. Мы оба понимаем, что это и не нужно. Любой талантливый пиарщик скажет вам, что принцип «доброе слово и кошке приятно» понимает и мой сосед. Змей не говорит «нет», он создает иллюзию «может быть» и делает это виртуозно, его обязательно надо пригласить провести лекцию на какую-нибудь модную сходку маркетологов!

Змей готов признавать свои ошибки и подкупает искренностью в своем стремлении их исправить. Когда я один раз напомнил ему о том, что деньги брались в долг неоднократно, он не стал, выпучив глаза, орать, что я сам дурак, а принялся рассчитывать точную дату пенсии, когда уладит вопрос полностью.

Сосед, которого я встречал у подъезда ежедневно, помнил о своих обязательствах, с беспокойством рассуждал о них, деньги должны были поступить на счета вот-вот! В конце концов мы оба решили, что обоим эта игра поднадоела, и долги списались как-то сами собой. Но внимание! Повторюсь еще раз: свои ошибки он признал, покаялся и даже удивительным образом сумел еще больше расположить меня к себе беспокойством о неудобстве, которое мне причинил.

Ну а теперь представьте себе, что облажался какой-то белорусский бренд, накосячила отечественная компания. Все ее ресурсы бросаются не на то, чтобы разрешить ситуацию, помочь пострадавшим и постараться восстановить свое имя, а на то, чтобы случилась ТИШИНА.

Неважно, каким образом будут душить глотки говорящих: могут накинуть петлю угроз, могут лить в рот сплошной поток сладких обещаний или вранья, пытаться подкупить, заставить, будут умолять и использовать связи… И практически никогда ни у кого не возникает желание реально решить проблему. Особо талантливые сотрудники рекламных отделов используют тактику опоссума, который, как известно, в случае опасности просто притворяется мертвым. Случилось ЧП — вы можете приложить все усилия к тому, чтобы достучаться до руководства компании, но ее сотрудники будут делать вид, что не существует ни вас, ни их, ни проблемы. Это, конечно, не работает, но бездарные рекламщики пребывают в состоянии ложной безопасности. Как суслики.

Змей — не суслик. Он всегда будет смотреть обвинениям в лицо, постарается, как может, решить проблему.

Ну и наконец, моего соседа, как человека деятельного, совершенно не устраивает пассивно-трусоватая жизненная позиция «не дай бог что-то случится». Он готов рисковать, даже идти ва-банк. Он понимает, что аудиторию, среди которой есть те, кто может составить компанию в приобретении и распитии, надо расположить к себе, заинтересовать, привлечь. Змей готов во всех красках нахваливать предстоящее «пати» и не опасается, что его за это осудят.

Попробуйте себе представить реальную ситуацию: в Минске предновогоднее настроение. Все магазины, рестораны, супермаркеты стремятся украсить свои витрины как можно красочнее, привлекая расслабленного, склонного к необдуманным тратам покупателя. Редакция Onliner.by решила составить небольшой обзор и показать читателям, как минские торговые центры принарядились к Новому году. Очевидно, что попасть в этот перечень — бесплатная и очень эффективная реклама.

Я уверен, что мудрый Змей, будь он пиарщиком торгового центра, разобрался бы в ситуации мгновенно и приложил бы все усилия для того, чтобы оказаться в этом фоторепортаже. Но сотрудники многих крупных столичных центров с упорством маньяков-«непущателей» продолжают препятствовать любой съемке как внутри магазинов (которые являются общественными местами), так и снаружи, что уже совсем дико звучит.

Я перечислил лишь несколько примеров. Сравнивать Змея с непутевыми представителями отечественного маркетинга — занятие веселое и увлекательное: забавляться можно бесконечно. Маркетолог, пиарщик, специалист по связям с общественностью, эксперт по коммуникациям… Профессии, занимающиеся созданием имиджа продуктов и компании и их продвижением, сегодня очень популярны.

Я ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые занимаются этим непростым трудом, предлагая им перенимать у Змея. Считайте Змея аллегорией (хотя он себя таковой определенно не считает). Могу только подчеркнуть, что мой сосед уникален. Таких, как он, единицы на тысячи посредственностей. На районе, в родной Курасовщине, есть немало любителей алкоголя, пытающихся стрельнуть рубль и сразу раствориться в переулке, но преуспевают в этом единицы. Думаю, что и в рекламном бизнесе только единицы достигают успеха в то время, как сотни посредственностей просто раздражают нас своей назойливостью.

Дмитрий Корсак, onliner.by