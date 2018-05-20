Андрей Пионтковский: Две основы путинского режима находятся в неразрешимом противоречии 1 20.05.2018, 13:57

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Андрей Пионтковский

Для Кремля прозвучал серьезный звоночек.

Как в Кремле видят свое будущее; что означают назначения в новом старом правительстве; удастся ли путинским «царедворцам» спасти попавшие под прицел властей США активы? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом rusmonitor.com ответил известный российский политический аналитик Андрей Пионтковский.

– Андрей Андреевич, какая стратегия избрана в Кремле в качестве главной в ходе нового срока Путина, как там видят будущее страны и свое?

- Ну а каково было видение будущего у Брежнева и его окружения на 18-й год его пребывания во главе СССР? 18 лет власти Путина — символичная дата, он недавно перешагнул этот брежневский рубеж. Так, что обсуждать-то особо и нечего. Путин намерен сохранять власть пожизненно, вот и вся его стратегия.

А как формально пожизненное удержание власти будет реализовываться, в конце концов, не важно: путем законопроекта Кадырова или каким-то другим трюком…

Собственно, давно с почтительным придыханием о сути путинской власти пишет придворный «политолог» Кремля Минченко. Он еще несколько лет откровенно назвал текущее состояние мафиозной Дзюдохерии династическим этапом власти.

И вот перед нами появился блестящий символ этой эпохи. Вы знаете, когда я услышал фамилию Дмитрий Патрушев, первая мысль была, что это однофамилец, потому что не мог себе представить такой откровенной и в перспективе самоубийственной наглости нового столбового дворянства по отношению к своим холопам. Однако, слишком уж почтительно Медведевым было произнесены слова «Дмитрий Николаевич Патрушев»…

Подхихикивая назначили Мутко и Мединского, потому что, мол «мы не прогибаемся под внешним давлением». И наконец какого-то Зиничева, очередного путинского охранника, который не справился с обязанностями губернатора Калининградской области, не удержавшись на посту и двух месяцев, и сейчас его назначили в МЧС.

– Но ведь президент в своей инаугурационной речи рассмешил многих словами о технологических прорывах и инновациях…

– Ну эти слова абсолютно ни о чем. Все ключевые назначения сверхкоррупционные. Какие к черту прорывы, когда вся социальная сфера отдана супер-воровке Голиковой с ее «арбидолом», и с ее огромными интересами в фармацевтической промышленности.

- Какие могут быть изменения во внутренней и внешней политике ? Чего нам ожидать?

- Две основные идеологемы путинского режима находятся в неразрешимом противоречии. Первую из них мы с вами успели обсудить, это династический этап мафиозного государства. Им нужно продолжать воровать, легитимизировать наворованную собственность, и обеспечивать передачу гибридной власти-собственности по наследству. Тут два дополняющих друг друга направления.

Первое – прямые назначения во власти биологических наследников, и Патрушев это одно из самых наглых таких назначений. А вторая важнейшая составляющая – отмывание украденных денег на Западе, которое продолжается в астрономических масштабах, и об этом мы с вами неоднократно говорили. Приблизительно триллион долларов частных активов из России находятся в США и полтриллиона в Великобритании. Эта преступная деятельность успешно осуществлялась в течении последней четверти века при соучастии Запада, не выполнявшего требований своего собственного законодательства о борьбе с отмыванием криминальных капиталов.

Но есть сегодня у дзюдохерийских вождей помимо ненасытного воровства и «геополитическая» составляющая – «Россия с встает с колен, заключите с нами вторую Ялту, отдайте в наше подчинение, под нашу власть полмира, как минимум все постсоветское пространство».

Кстати, меня очень насторожило назначение именно сына Патрушева, эта выставленная напоказ семейственность в правительстве означает очень большую близость старшего Патрушева к Путину. А старший Патрушев — это чудовищный мракобес даже на фоне остального окружения Путина. Он настоящий ядерный маньяк публично настаивавший на использовании Россией ядерного оружия даже в локальных конфликтов.. Это означает, что его безумные идеи противостояния всему мире на базе ядерного шантажа очень близки Путину. Тем более тревожны недавние предупреждения Григория Явлинского о готовности Путина развязать мировую войну.

Очевидно, что требования новой Ялты, геополитического величия, ядерный шантаж Запада находится в непримиримом противоречии с задачей легитимизации наворованного на том же Западе.

Первый очень серьезный звонок для Кремля прозвучал 6 апреля, когда после четырех лет различных западных санкций, которые лично путинскую верхушку совершенно не задевали, впервые были заморожены активы 24 кремлевских фигур, причем 5 из них очень близки к Путину.

Это его зять Шеломов, его охранник Золотов, и другие. Мало кто обратил внимание, что из нефтяных олигархов включен был только Владимир Богданов. Именно потому, что он генеральный директор и владелец Сургутнефтегаза. Финансовой разведке СЩА давно хорошо известно, что Богданов — это номинальный владелец, а по меньшей мере половина акций принадлежит лично Путину.

Новый срок, сколько он ни продлится, пройдет под знаком неразрешимого противоречия между геополитическим величием, как его понимают в Кремле , и задачей легитимизации награбленного.

- Западная пресса все больше пишет о том, что ведущие европейские лидеры, в частности Ангела Меркель активно ищут пути к налаживанию отношений с РФ, на фоне ухудшающихся отношений с Америкой…

- То, что Меркель прилетала в Сочи, а Макрон посетит экономический форум в Питере, действительно пропагандистки выгодно для Путина. Ну еще раз повторю: экономическое и политическое будущее режима зависит от судьбы огромных активов его вождей в Великобритании и, прежде всего в Америке.

- Фрау Меркель не спасет?

– Нет. Наоборот, противостояние немцев с американцами, только подстегнет решимость американского политического истеблишмента. Могу вам сообщить эксклюзивную информацию буквально последних часов.

В Вашингтон прибыли эмиссары Путина Авен и Фридман чтобы попытаться договориться по поводу спасения замороженных активов. А если не получится, то хотя бы о том, чтобы уже существующий список из 24 лиц больше не расширялся. Авен очень близкий к Путину человек, и хорошо известно, чем ему обязан Путин. Он спас его от тюрьмы в 1992-м году, когда выдал ему задним числом лицензию на продажу металлов и нефти за рубежом, покрыв его гигантское воровство.

На протяжении всех последующих лет он оставался очень близким к нему человеком, а параллельно ему постоянно создавалась на Западе репутация умеренного либерала. Не бухгалтер в нарукавничках Кудрин, как предполагалось, а именно Авен и Фридман, были избраны как переговорщики Путина