Бобруйская рок-группа написала белорусскоязычную песню 20.05.2018, 16:32

Творчеством группы Skynet заинтересовались за рубежом.

Автором сингла является лидер «Skynet» Иван Пономарев.

Песня на белорусском языке «Каханая» создавалась для концерта группы в Германии. Музыканты уже исполнили ее на нескольких концертах, а недавно – сделали студийную запись, передает babruysk.by.

Название песни говорит само за себя, она – о любви, о том, что время, проведенное без нее, теряет смысл.

На «Каханую» планируется снять клип, часть съемок пройдет в Лондоне.

Сейчас песня участвует в хит-параде музыкального интернет-портала «TuzinFM».TuzinFM

Творчеством группы «Skynet» заинтересовались за рубежом. С ней изъявили желание сотрудничать известный британский музыкант Эдвин Поуп, а также немецкая группа «Chaos Cosmos».