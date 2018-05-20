Власти США разрешили пассажирским Boeing использовать складное крыло 20.05.2018, 17:12

Подобная конструкция была создана для того, чтобы позволить массивным самолетам помещаться в ворота ангаров.

Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование в пассажирских Boeing 777X складного крыла, об этом говорится в соответствующем документе ведомства, внимание на него обратил Bloomberg, передает РБК.

Подобная конструкция, как отмечает агентство, была создана для того, чтобы позволить массивным самолетам помещаться в ворота ангаров: кончики их крыльев будут подниматься вверх перед парковкой. Прежде с подобной проблемой, как напоминает Bloomberg, столкнулся широкофюзеляжный двухпалубный A380 Airbus SE (сейчас этот самолет является самым большим пассажирским лайнером в мире и имеет крылья шириной 262 фута — 79,86 м). Такие размеры требовали от некоторых аэропортов создания специальных ворот и ангаров, где самолет мог бы парковаться, замечает агентство.

Подобные сложности, по его данным, могут возникнуть и у новых моделей Boeing (Boeing 777-8 и 777-9). Производитель собирается сделать их крылья не из алюминия, а из композитов углеродного волокна. Так они, как считают в компании, будут прочными и легкими. Однако эта технология вынудит Boeing расширить стандартную ширину крыльев (212 футов — 64,6 м) еще на 23 фута (7 м), указывает Bloomberg, замечая, что такие самолеты не смогут помещаться в стандартные ворота аэропортов.

То, что авиационные власти США разрешили использовать крылья со складной конструкцией именно этому производителю, как поясняет агентство, было связано с тем, что именно Boeing уже начал сборку первых крыльев с поднимающимися кончиками для своих новых лайнеров. Таким образом, Boeing 777-8 и 777-9 станут первыми пассажирскими самолетами с крыльями с таким шарнирным механизмом, подчеркивает агентство.

Ряд блокировок, как пояснили Bloomberg в компании, не позволит кончикам крыльев подниматься вверх во время полета. Это, в частности, было одним из условий Федерального управления гражданской авиации США для разрешения использования подобной конструкции. Кроме того, Boeing, как отмечается в документе ведомства, также должен иметь несколько автоматических систем оповещения для того, чтобы пилоты не попытались поднять лайнер в то время, как кончики крыльев приподняты.