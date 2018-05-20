Экс-президент Латвийской федерации хоккея: Я не сторонник совместного проведения ЧМ-2021 с Беларусью 20.05.2018, 21:23

Киров Липман

Киров Липман считает, что Латвия приняла неверное решение о проведении ЧМ-2021 совместно с Беларусью.

«Если откровенно, я не сторонник такого совместного проведения по одной простой причине: есть прерогатива для той страны, которая проводит полуфиналы и финал, и Беларусь поставила такое условие, чтобы проводить турнир.

Если бы я не ушел из федерации, то я бы сам провел чемпионат мира — IIHF мне обещала, что турнир полностью проведет Латвия. Но сыграли свою роль коммерческие интересы: «Арена-Рига» принадлежит совладельцу «Динамо» Савицкису, который хотел избежать конкуренции и категорически был против строительства второго дворца.

Тогда искали выход и нашли, что вторая арена будет в Беларуси, хотя с точки зрения интереса наших зрителей и страны это было неправильным», — цитирует Липмана ТАСС.