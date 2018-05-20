«Гродна - гэта неверагодна!» 20.05.2018, 21:57

Фото: vb.by

Как начинающий дизайнер создает креативные открытки с изображением белорусских городов.

Анна Шевчик нынче бывает в городе над Бугом не так уж часто: обязанность студентки-очницы БГУ - присутствовать на занятиях в столичной альма-матер. Там у Ани вроде бы не должно быть недостатка в творчестве, ведь она выбрала для себя специальность «графический дизайнер». Однако, если уж душа требует полета, отказывать ей не стоит, пишет vb.by.

- Среди всех этих проектов, которые мы делаем по учебе, у меня было желание сделать что-то значимое для себя, для родного города, - рассказывает девушка. - И выбор пал на открытки. Очень удачно подвернулся национальный конкурс от портала symbal.by, затем конкурс открыток к 1000-летию Бреста, еще один конкурс иллюстраций в Калифорнии. Снизошло вдохновение, появилась идея - и понесло.

Собственно, понесло в совершенно правильном направлении. Вариант открытки «Мой дом - мая крэпасць» стал победителем конкурса к 1000-летию Бреста. И наверняка этой работе найдется достойное место в числе всевозможной сувенирной продукции, которую будут выпускать непосредственно к миллениуму. А всего в этой коллекции, посвященной празднику, около десяти работ. И количество их еще вырастет.

Есть у Ани и открытки, посвященные другим городам Беларуси. С коллекцией «Вобразы роднай краіны» начинающий дизайнер участвовала в конкурсе, организованном интернет-магазином белорусской одежды и сувениров Symbal.by. В комплекте из семи открыток шесть посвящены областным центрам, а одна представляет собой собирательный образ нашей синеокой. Основной фишкой, помимо графического исполнения, был «нейминг» открыток.

- Я старалась использовать рифму, своеобразный слоган, чтобы он запоминался и белорусам, и туристам. «Нейминг» открыток, к примеру, «Гродна - гэта неверагодна», «Го, Гомель», «Белы бусел - сiмвал Беларусi» - это тоже дополнительный козырь, чтобы туристы что-то запоминали о Беларуси. Эти фразы оседают у людей в сознании и начинают ассоциироваться с нашими городами, - уверена Анна.

Процесс создания открытки, по словам девушки, занимает времени немного, но - под настроение и вдохновение. Реальные образы, которые потом приобретают графический шарм, Анна ищет везде, не ограничиваясь списком общеизвестных достопримечательностей города.

- Мне близок весь Брест, так что я выбираю из тех мест, которые мне по душе. Но при этом понимаю, что эти открытки рассчитаны, среди прочего, на туристов, а им хочется увезти с собой какой-то узнаваемый образ - Брестскую крепость, парк, Советскую, фонарщика и т.д. Но все это поддается переосмыслению. Я не претендую на точность передачи, я не художник. Дизайнер - он ведь может немного приукрасить. Главное - чтобы было стильно и узнаваемо, - делится тонкостями Аня.

Открытки она создает в компьютерных графических иллюстраторах. Основа - реальные фотографии Бреста, на отбор которых иной раз уходит времени больше, чем на сам рисунок. Но, когда образ определен, наступает время творчества. Все рисунки создаются вручную, никаких шаблонов, в том числе - текстовых, Аня не использует. На одну открытку уходит от двух до пяти часов. При условии, что автору нравится конечный продукт. Иначе процесс начинается заново.

Ставить свое увлечение на коммерческие рельсы Анна Шевчик пока не собирается. Ее работы оценивают в основном пользователи различных пабликов в соцсетях. «Живые» открытки распространяют несколько брестских кофеен, можно найти их и в ЦУМе.

- Пока это просто увлечение, - констатирует девушка. - Чтобы хобби стало бизнесом, нужны вложения, реклама. Пока же все это делается с помощью друзей, которые распространяют мои работы в соцсетях. К слову, в Telegram я сделала стикерпак о Бресте, и он в первый же день получил более ста скачиваний. Наверное, в наше время лучшая реклама - «сарафанное радио». Да и проект ведь был для души. Пусть он движется маленькими шажками, а со временем, возможно, придет и новая идея, как сделать город еще более привлекательным для туристов.