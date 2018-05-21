Крымский мост показал слабость режима Путина 21.05.2018, 11:59

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Фото: РИА «Новости»

Ручное управление Россией рано или поздно даст сбой.

Президент РФ Владимир Путин в прошлый вторник открыл мост стоимостью четыре миллиарда долларов, напрямую связывающий Россию с Крымом. Это обеспечило ему пропагандистскую победу, которая вызвала осуждение Запада и послужило новым свидетельством его персонифицированной системы власти, пишет (The Washington Post перевод – inosmi.ru).

Путин, одетый в джинсы и куртку, прошел по участку 19-километрового четырехполосного моста, начинающегося на российской территории, вместе с построившим его бизнесменом-олигархом Аркадием Ротенбергом, бывшим партнером президента по дзюдо. Затем Путин сел за руль и проехал по мосту, проложенному через Керченский пролив Черного моря, на оранжевом самосвале «Камаз», изготовленном государственной компанией, которую возглавляет Сергей Чемезов, сослуживец Путина по КГБ, работавший с ним в ГДР в 1980-е годы. И Ротенберг, и Чемезов находятся под американскими санкциями.

Как и многие ключевые моменты за годы президентства Путина, это мероприятие было рассчитано на показ по телевидению и призвано продемонстрировать его решимость, влияние и авторитет. Государственное телевидение с помощью камеры, установленной внутри кабины «Камаза», показало в прямом эфире, как Путин включил передачу и немного побеседовал с сидящим рядом строителем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что путинский проект моста показал, что «даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы».

Путин аннексировал Крым, украинский полуостров в Черном море, в 2014 году, заявив, что прозападная революция, произошедшая на Украине, стала угрозой для этнических русских, живущих в Крыму. В среду утром начнется движение по автомобильной ветке моста, и ежедневно по нему смогут проезжать до 40 тысяч легковых автомобилей, что позволит россиянам резко сократить время поездки до Крыма, в который до сих пор было можно добраться из России только самолетом или паромом.

«Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере, — написал в «Фейсбуке» президент Украины Петр Порошенко, имея в виду Россию. — А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».

Запад и многие остальные страны мира не признают аннексию и считают ее незаконной. Но для многих россиян «возвращение» Путиным Крыма, популярного место отдыха, по-прежнему является его главным достижением. В 1954 году советский лидер Никита Хрущев передал контроль над российским Крымом Украине.

По словам сторонников Путина, это также продемонстрировало его бескомпромиссное стремление и решимость поставить интересы России на первое место и противостоять гегемонии Запада.

Открытие моста стало знаковым событием в стремлении Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима. Движение грузовых автомобилей по мосту начнется осенью, а эксплуатацию железнодорожной линии планируется начать в конце следующего года. Крымчане с нетерпением ждали открытия моста, считая его экономически важной жизненной артерией, которая обеспечит связь с их изолированной и страдающей от санкций территорией. Во вторник государственное телевидение озвучило прогноз, согласно которому мост позволит привлечь в Крым много новых туристов и снизить цены на продукты питания.

Это событие также подчеркнуло значение ориентированной на Путина системы политической и экономической поддержки в России. Роль Ротенберга как строителя моста показала, как российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину для дальнейшего собственного обогащения — и при этом оказывать услуги государству.

На вопрос журналистов государственного телевидения, помешали ли международные санкции реализации проекта, Ротенберг ответил: «Те, кто мешали, нам только помогли, потому что это заставляло нас быть более целеустремленными, более вдумчивыми…. Мы все сложности преодолели, и сложности нас только сплотили».

Российские СМИ подробно освещали активное участие Путина в проекте. Когда в марте рабочий на объекте сказал ему в присутствии съемочной группы, что автомобильная часть откроется к концу этого года, Путин спросил его: «А можно сделать это к маю?».

«Постараемся», — ответил рабочий.

«Было бы здорово. Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться дорогой», — сказал Путин.

Правда, акцент на роли Путина в этом проекте указывает и на менее приятную реальность — бесчисленное количество плохих автомобильных дорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным покровительством президента. В рейтинге Всемирного банка Россия по качеству торгово-транспортной инфраструктуры занимает 94-е место в мире, уступая Тунису и опережая Колумбию.

По всей стране россияне жалуются на коррупцию и ненадлежащее выполнение работ, что служит помехой в реализации столь необходимых проектов по ремонту общественных сооружений и строительству инфраструктуры. По словам московского политолога Дмитрия Орешкина, стремление властей инвестировать средства в Крым будет означать, что на реализацию проектов в других частях страны денег будет еще меньше.

«Сколько бы морщин ни было у Владимира Путина на лбу и сколько бы у него ни было рук, эта модель ручного управления действует только при таком количестве проектов», — отметил Орешкин.