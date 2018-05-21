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Выросла активность российских самолетов над Балтийским морем

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  • 21.05.2018, 12:18
Фото: poderiomilitar-jesus.blogspot.com

За неделю над Балтийским морем сопроводили 5 российских самолетов.

На прошлой неделе истребители миссии военной полиции НАТО в странах Балтии пять раз поднимались для распознавания и сопровождения российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, пишет Delfi.

14 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ил-20, который следовал в Калининградскую область. Он летел с выключенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов и по утвержденному плану.

14 мая истребители НАТО вылетали для распознавания двух Су-24, которые следовали в Калининградскую область. Они летели с выключенным радиолокатором, не поддерживали связь с Региональным центром полетов, у них не было утвержденного плана.

15 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ан-124, который следовал из Калининградской области. Он летел с включенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов, утвержденного плана полета у него не было.

17 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ил-20, который следовал из Калининградской области. Он летел с выключенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов и по утвержденному плану.

17 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ан-72, который следовал в Калининградскую область. Он летел с включенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов, утвержденного плана полета у него не было.


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